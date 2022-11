“Hay cosas que han mejorado en la reforma tributaria, pero todavía tenemos preocupación”: Andi

La reforma tributaria sigue su curso en el Congreso y estaría a punto de ser aprobada con grandes cambios y cuestionamientos. Este martes, en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, habló el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sobre el corazón de la tributaria.

“Hay sentimientos encontrados en el sentido de que hay cosas que han mejorado, pero la preocupación alrededor de cuál pueda ser el efecto sobre la economía todavía la tenemos”, sostuvo.

“Si Colombia tiene o no una tasa de tributación alta no había sido tema de discusión; un día salió un documento que decía que no era alta, fue una sorpresa, cualquier economista que consulte le va a decir que el país tiene una tasa alta. Hay una gran cantidad de cosas que consumen las familias colombianas que eventualmente les van a salir más caras, ¿ante la inflación que estamos teniendo hoy en día será momento de tomar esa decisión?”, cuestionó el vocero gremial.