Impuestos a iglesias, ultrapocesados, evasores: Gustavo Bolívar y su balance de reforma tributaria

En diálogo con Blu Radio, el senador Gustavo Bolívar, explicó las razones por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria , aprobada este miércoles en el Congreso de la República.

Al respecto, Bolívar dijo que tal vez no se entendió el espíritu del artículo pues no se gravaba el culto , sino los negocios que hay alrededor de estas.

“No era un impuesto al culto, no era sobre el diezmo. No creo tanto que las iglesias hayan hecho lobby, sino la fe de algunos congresistas los movió a que este artículo no tuviera éxito”, puntualizó.

Sobre la salida del arequipe de los impuestos a alimentos ultraprocesados, el senador Bolívar insistió que la intención no era el recaudo, sino en el cambio de hábitos de consumo.

“Cuando hay tantos partidos inmersos en una coalición, esos senadores necesitan de ciertos triunfos para su electorado y entonces salen con estas proposiciones que son difíciles de defender. Los ultraprocesados estuvieron a nada de caerse”, puntualizó.

Asimismo, manifestó que esta reforma tributaria es de las pocas en las que el lobby no fue tan efectivo: “Había empresas muy poderosas, pero no pudieron mover con dinero la discusión. No sé si en otro Gobierno y con otra comisión tercera tal vez hubiera ocurrido”.

Cárcel para evasores

El senador Bolívar dijo que la cárcel para los evasores terminó siendo muy lapso, teniendo en cuenta que la propuesta inicial contemplaba cárcel para quien, desde la primera vez, los evadiera.

“El robo de impuesto es muy grave, lo fueron volviendo más lapso. Nuestra propuesta era que desde la primera evasión hubiera cárcel. Ahora quedó que solo habrá cárcel desde el tercer intento. Con una Dian tan pequeño, será muy difícil de detectar”, puntualizó.

A partir de 1.000 millones se endurecen más las medidas contra el contrabando y se están intensificando los controles, dado que por ahí se nos está escapando la posibilidad de incentivar nuestra industria.

Finalmente, Bolívar manifestó que para el primer año la reforma recaudará unos 19.000 millones de pesos, pero aumenta progresivamente para los siguientes tres años: “El cálculo son 80 billones en los cuatro años, ya no los 85, como se había dicho inicialmente”.