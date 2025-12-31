Jardines infantiles y colegios advierten despidos y cierres por aumento del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro sigue defendiendo el aumento del 23 % en el salario mínimo. Este jueves, a través de su cuenta de X, respondió a las advertencias sobre la inflación que podría generar la medida.

“Siempre la inflación, cuando ha subido en Colombia, es por el precio de los alimentos, no por el salario mínimo. Dotar la agricultura de más bajos insumos y tierra fértil es fundamental para bajar la inflación”.

Sin embargo, mientras el mandatario sostiene esta postura, la Mesa Nacional de Educación Privada, que reúne jardines infantiles, preescolares y colegios del sector privado del país, advirtió que este aumento pone en riesgo su sostenibilidad y hace inviable su operación.

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

Según explican, el Gobierno autorizó incrementos promedio del 7 % en matrículas y pensiones, mientras que el salario mínimo se elevó a un nivel más de tres veces superior a ese porcentaje.



En un comunicado, el gremio alertó sobre posibles consecuencias como despidos, reducción de jornadas, aumento de la informalidad educativa y el cierre definitivo de instituciones, especialmente en los niveles de educación inicial y preescolar.

Por esta razón, solicitaron al Gobierno adoptar medidas como la gradualidad en la aplicación del incremento salarial, apoyos financieros con tasas preferenciales y la armonización entre la política salarial y la regulación de tarifas educativas.