Jorge Bedoya sobre acuerdo comercial con EEUU: "El objetivo es volver al cero"

La reciente orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, referente a la imposición de aranceles recíprocos, ha generado un debate significativo en Colombia, especialmente dentro del sector agropecuario. Aunque la medida introduce una capa de incertidumbre en las relaciones comerciales, es vista inicialmente como una oportunidad por algunos actores clave.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), ha expresado un optimismo cauto, enfatizando la necesidad de una sólida estrategia diplomática por parte del gobierno colombiano para capitalizar esta coyuntura y, crucialmente, retornar al 0% de arancel en sus exportaciones a Estados Unidos.

La orden ejecutiva estadounidense establece dos escenarios clave que podrían beneficiar a los productos agrícolas colombianos.

En primer lugar, aplica a aquellos productos que naturalmente no se producen en Estados Unidos. En segundo lugar, y quizás más relevante, abarca los productos que, aunque sí se producen localmente, su cantidad es insuficiente para satisfacer toda la demanda interna. Este contexto se presenta como una ventana de oportunidad para una nación como Colombia, que en lo corrido del año, hasta julio, ya había exportado más de 3.400 millones de dólares en productos a ese mercado.

Bedoya destacó una variedad de productos colombianos que podrían encajar perfectamente en los criterios de la orden ejecutiva, dada la dinámica de producción y demanda en el mercado estadounidense. Entre ellos, mencionó las flores, el café, el banano, el limón Tahití, la tilapia, el aguacate Hass y los productos de chocolatería.

"Muchos de nuestros productos no se producen en Estados Unidos, de los que exportamos a Estados Unidos, pero también como lo dice la misma orden ejecutiva cuando la producción local no alcanza para el abastecimiento que requiere ese país," afirmó Bedoya.

El presidente de la SAC subrayó que la existencia de importaciones de terceros países es prueba de una capacidad interna insuficiente para abastecer la demanda, un factor que es particularmente cierto para las flores y, según su interpretación, para los productos de chocolatería y el banano.

A pesar de la potencial ventaja, Bedoya hizo un llamado enérgico a la acción gubernamental. Considera que la clave radica en cómo la Cancillería, el Ministerio de Comercio y la embajada de Colombia en Washington articulan una estrategia. El objetivo primordial es que Colombia participe activamente en las negociaciones para garantizar que el arancel del 10% no se convierta en el "nuevo cero".

"Lo relevante creo es cómo hacer una estrategia por parte de la cancillería, el Ministerio de Comercio, obviamente nuestra embajada de Washington para que Colombia obviamente entre en ese baile, porque para nosotros el 10% no se puede convertir en el nuevo cero," enfatizó Bedoya. Recordó que el objetivo final es regresar al 0%, la tarifa acordada inicialmente en el acuerdo comercial con Estados Unidos.