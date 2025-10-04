La caída en la natalidad amenaza el futuro de las pensiones en Colombia, según presidente de la Anif

El país se encuentra inmerso en un proceso de cambio demográfico acelerado, con graves implicaciones para la sostenibilidad económica y social, según alertó Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), en entrevista con El Radar de Blu Radio.

Las cifras recientes del Dane, analizadas por Anif, reflejan una significativa caída en el número de nacimientos, una tendencia global que en Colombia se ha agudizado tras la pandemia.

López detalló la magnitud de esta transformación, señalando que en el acumulado a corte de julio de 2025 se registraron aproximadamente 243.000 nacimientos, lo que representa un 6,6 % menos que el año anterior. "Colombia está en un proceso acelerado de cambio demográfico. Estamos viendo unas cifras en particular post pandemia que muestran una caída muy importante en el número de nacimientos".

Este fenómeno, impulsado por el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la tasa de fecundidad, generará poblaciones más envejecidas.



Los retos de envejecer sin desarrollo adecuado

La principal preocupación económica es el riesgo de que Colombia "se envejezcamos antes de haber alcanzado ciertos estadios de desarrollo". El envejecimiento poblacional está directamente asociado a un menor crecimiento económico y genera profundos temores sobre la sostenibilidad pensional.

López fue enfático al describir la coyuntura actual: "Lo que está claro es que el sistema tal y como está diseñado hoy en día en Colombia es insostenible". Esto se debe a que el actual esquema de reparto depende desproporcionadamente de las cotizaciones de una población joven cada vez menor para pagar las jubilaciones de una población mayor en crecimiento.

Para garantizar la viabilidad del sistema pensional, Anif considera necesaria una discusión "serena, técnica, llamémoslo adulta". Entre las soluciones planteadas se encuentra ajustar gradualmente el umbral del sistema de reparto en la reforma pensional actualmente en discusión.

Además, se deberán abordar medidas complejas, como aumentar la edad de jubilación, especialmente para las mujeres (equiparando la cancha laboral), y potencialmente elevar las cotizaciones que hoy ascienden al 16 % de los salarios.

