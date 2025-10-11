Lotería del Cauca resultados del último sorteo del sábado 11 de octubre de 2025

La noche del sábado 11 de octubre de 2025 estuvo cargada de emoción y esperanza en todo el país. El sorteo número 2580 de la Lotería del Cauca volvió a reunir a miles de apostadores que soñaban con transformar su vida gracias al azar. En esta ocasión, el tradicional juego entregó un Premio Mayor de $8.000 millones, una cifra que convirtió a un afortunado en el nuevo millonario de Colombia.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 11 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios secos de la Lotería del Cauca

Además del acumulado principal, el sorteo repartió premios en distintas categorías, llevando alegría a jugadores en varias regiones. Los premios secos premiaron diferentes combinaciones de números, confirmando una vez más el alcance nacional de la Lotería del Cauca y su compromiso con los colombianos que confían en la suerte cada semana.

Miles de participantes celebraron al conocer los resultados, mientras otros ya se preparan para volver a intentarlo en el próximo sorteo, donde una nueva oportunidad podría estar esperando.



Cómo reclamar los premios

La Lotería del Cauca recordó a todos los ganadores los pasos oficiales para hacer efectivos sus premios:



Premio Mayor: el ganador debe presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original, la cédula de ciudadanía, el RUT y una certificación bancaria.

Premios secos: pueden cobrarse con un distribuidor autorizado; en algunos casos el pago se realiza de inmediato, o se remite al ganador a la oficina principal para verificación.

Premios de aproximación: se reclaman directamente con el lotero, ya sea en efectivo o mediante el cambio de fracciones.

Premios superiores a $2.036.000: requieren presentar copia de la cédula y del RUT expedido por la DIAN, debido a la retención en la fuente.

Próximo sorteo

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por el Canal UNO. Cada emisión representa una nueva oportunidad para quienes mantienen viva la ilusión de cambiar su destino gracias a la fortuna.