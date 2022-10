Las respuestas a las preguntas frecuentes sobre el subsidio Ingreso Solidario

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, publicó un listado con las respuestas a las preguntas más frecuentes de los ciudadanos sobre el subsidio Ingreso Solidario.

1. ¿Qué debo hacer porque me llegó el mensaje de que soy beneficiario y no he recibido el pago?

Si usted fue informado de que es beneficiario del programa mediante un mensaje de texto enviado por la entidad financiera en la cual tiene una cuenta o depósito activo, comuníquese con esa entidad financiera para averiguar cómo acceder a los recursos del Ingreso Solidario. Si usted no tiene una cuenta o depósito con el sistema financiero, y es elegido dentro del programa Ingreso Solidario, pronto recibirá un mensaje con las instrucciones para hacer la apertura de una cuenta digital.

2. Consulté en la página web y soy beneficiario, pero aún no me han llamado ni he recibido mensaje de texto, ¿qué debo hacer?

Si usted encontró su nombre y cédula en la base de beneficiarios y no ha recibido un mensaje de texto, significa que hace parte de la segunda etapa de la entrega del beneficio, que inició el 22 de abril. Durante esta etapa, las entidades financieras se contactarán con usted para darle las indicaciones de cómo recibir el giro o hacer la apertura de un depósito simplificado a través de su celular; de esa forma puede obtener la ayuda.

3. Qué debemos hacer los que somos beneficiarios, pero no tenemos celular o cambiamos de número?

El DNP está trabajando con diferentes organizaciones y fuentes de datos para ubicarlo y contactarlo. Lo invitamos a consultar periódicamente la página.

4. ¿Qué pueden hacer quienes necesitan el Ingreso Solidario, pero no son beneficiarios?

El programa identificó a los beneficiarios del Ingreso Solidario a través de un riguroso proceso de selección. Adicionalmente, las alcaldías vienen trabajando en programas para apoyar a la población más vulnerable.

5. ¿Las personas en condición de discapacidad no tenemos ayudas del Gobierno?

Dentro de la información socioeconómica que recoge el Sisbén, la discapacidad es una de las variables que determina la vulnerabilidad de un hogar. Por eso quienes cumplen con esa condición pueden recibir los beneficios de los programas sociales.

Consulte aquí si fue beneficiado.

Más respuestas a las preguntas sobre Ingreso Solidario en este documento:

