Las tres cosas que debe saber antes de comprar vivienda en 2026: muchos las pasan por alto

En 2025, el sector inmobiliario experimentó un crecimiento en la compra de vivienda durante el segundo trimestre de ese año. Según informes de Ciencuadras, en alianza con El Libertador, la venta de vivienda creció 38,6% para el periodo mencionado.

Los inmuebles más vendidos son las VIS y VIP, Bogotá y Medellín encabezan la lista de ciudades con más actividad económica en el sector.

No obstante, aquellos interesados en comprar vivienda muchas veces no saben por dónde empezar, por ello es importante tener en cuenta tres cosas antes de adquirir un inmueble en 2026.



Las tres cosas que debe saber antes de comprar vivienda en 2026

Con respecto al aumento del 23% del salario mínimo en Colombia, ciudadanos se preguntan si esto afectará el precio de la vivienda y desde Camacol advirtieron que lo que podría pasar es que los costos directos de producción aumenten entre el 10% y el 13% para 2026.

Como consecuencia, las constructoras se verán afectadas, pues tendrán que invertir más dinero en materiales y mano de obra, lo que podría afectar el costo final, es decir, el precio de venta al público.



Por lo anterior, lo que siempre recomiendan los expertos para adquirir una vivienda un poco más económica es comprar sobre planos y estas son las tres preguntas clave que los interesados deben hacerse antes de invertir su dinero:

Vivienda sobre planos. Foto: Ciencuadras.

De acuerdo con Economía Para la Pipol, un medio especializado en economía, es primordial saber quién va a hacer la vivienda, pues al momento de hacer un reclamo se debe tener la información clara de a quién se puede reclamar.

En Colombia, cuando se va a llevar a cabo un nuevo proyecto inmobiliario, hay dos partes, la constructora y la fiduciaria. La primera se encarga de todo lo relacionado con la construcción; y la segunda, de administrar los recursos y cuidar la plata de las personas que han hecho inversiones.

Tener presente estas figuras ayuda a investigar qué otros proyectos han hecho, cuál ha sido su desempeño y si existen exclamaciones por parte de los compradores.

Por otro lado, es clave saber cómo se va a manejar la plata y para ello pueden presentarse dos escenarios: que la constructora sea la que gestione y maneje el dinero de todo el proyecto o que contrate una fiduciaria para que directamente lo haga, este último es el más común.

Según Asofiduciarias el 72% de los proyectos inmobiliarios en Colombia, en cuanto al dinero, están a cargo de fiduciarias, esto es una buena señal al momento de decidir qué proyecto comprar. Sin embargo, no quiere decir que vele porque el proyecto salga bien, sus funciones son cuidar y administrar el dinero de las personas.

Por último, es imprescindible saber a quién reclamarle qué. Las constructoras pueden tener una fiduciaria durante el desarrollo de todo el proyecto o solo hasta cierto punto. Si esta figura está presente y ha invertido dinero mientras el proyecto comienza, pero este no sale bien, el reclamo debe hacerse directamente a la fiduciaria. La persona puede solicitar la devolución del dinero, una compensación o arreglo.

Proyecto de vivienda en construcción. Foto: MinVivienda.

Inicialmente, la constructora está en la obligación de informar al comprador cuáles son las fases donde está presente la fiduciaria antes de firmar algún contrato o promesa de compraventa. Además, hay que tener en cuenta que en estos documentos se estipulan las obligaciones de cada una de las figuras, lo que sirve en caso de que el proyecto no salga bien o no se termine.

Si desde un comienzo no hay una fiduciaria, los reclamos deben dirigirse a la constructora, pero hay que tener en cuenta que siempre será mejor elegir un proyecto que contenga esta figura.