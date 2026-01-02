En vivo
Nación  / "Muchas van a quedar desempleadas": alerta del sindicato de trabajadoras domésticas por mínimo

“Muchas van a quedar desempleadas”: alerta del sindicato de trabajadoras domésticas por mínimo

El salario mínimo para el 2026 quedará en $2.000.000 si se suma el subsidio de transporte.

