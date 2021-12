Los colombianos están comprando ropa como nunca lo habían hecho: consultora Raddar

El consumo de ropa de los colombianos durante 2021 ha aumentado en un 53 % respecto al año anterior, según dio a conocer Camilo Herrera, presidente de la consultora Raddar, en diálogo con Sala de Prensa BLU .

"El consumo de ropa está creciendo en tasas por encima del 53 % frente al año pasado, es decir, estamos comprando ropa como nunca lo habíamos hecho, lo cual tiene sentido, porque la mayoría de colombianos nos quedamos en la casa en sudadera y pantaloneta el año pasado", explicó Camilo sobre el fenómeno.

De acuerdo con Herrera este aumento en la compra de ropa puede deberse a que "el crecimiento del gasto es mucho más grande, porque no solo está lo que no compramos el año pasado, sino que hay más gente en Colombia".

Pese a ese fenómeno particular, por esta época, aseguró Camilo, "lo que más se está comprando en este momento (en el país) es decoración de Navidad, seguida de vestuario, juguetería y electrónicos".

"Es como si la gente quisiera celebrar esta Navidad por dos, casi que poniendo dos pesebres y dos árboles y dando de a dos regalos, es una cosa impresionante que nunca habíamos visto en la magnitud en la que la estamos viendo", agregó el presidente de la consultora.

Por eso, para Camilo, el país está atravesando un "momento en el que el comercio va a ver cifras históricas en sus dinámicas de ventas y en crecimientos" algo que, prosigue, no cree que se repita nunca.

"En este momento la estructura de los gastos de los hogares colombianos es muy parecida a la de 2019, ya nos nivelamos en lo que era previo a la pandemia", explicó, antes de afirmar que con las jornada de días sin IVA "se logró que muchos hogares tuvieran acceso a bienes durables y semidurables", es decir neveras, televisores, juegos electrónicos, entre otros, "que en muchos de los casos no los podían adquirir tan fácilmente".

"Desde octubre de este año hay un comportamiento muy positivo por parte de los hogares comprando una cantidad de cosas que no pudimos comprar el año pasado, pero también preparándonos para esa gran temporada de Navidad que este año tiene una cosa que no tenía hace mucho tiempo, y es que el año pasado realmente no hubo Navidad", concluyó Camilo.

