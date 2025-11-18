En vivo
Más de 8 millones de personas en pobreza energética: más personas cocinaron con leña el año pasado

Más de 8 millones de personas en pobreza energética: más personas cocinaron con leña el año pasado

El informe de Promigas e Inclusión S.A.S concluye que, al ritmo actual, Colombia se va a demorar hasta 2034 en lograr una pobreza energética de un solo dígito.

