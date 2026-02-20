En vivo
Blu Radio  / Economía  / Mesa de sector biocombustibles define priorizar consumo de producto nacional y evitar crisis laboral

Mesa de sector biocombustibles define priorizar consumo de producto nacional y evitar crisis laboral

Gobierno, gremios y sindicatos acordaron investigaciones, controles y ajustes regulatorios para enfrentar los altos inventarios de etanol, mientras el sector advierte riesgo de despidos masivos y una crisis social en el suroccidente del país.

