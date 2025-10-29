Sindicatos de industria azucarera rechazan nuevo método para establecer precio de biocombustibles

Diferentes sindicatos del sector de la agroindustria de la caña se reunieron esta mañana en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, y desde el Valle piden al Gobierno nacional que reconsidere la propuesta de modernizar el esquema de precios de los biocombustibles en Colombia con una nueva fórmula que tiene como base los mercados internacionales. La medida se plantea a través de una resolución que actualmente está en borrador para comentarios, pero que entraría en vigencia una vez sea firmada por el Ministerio de Minas y Energía.

Jhonson Torres, miembro de la junta nacional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Colombia, manifestó que comparar los precios con los Estados Unidos, que es el principal productor de etanol en el mundo, hace inviable la producción en Colombia por los costos del producto.

"El etanol que se produce en Estados Unidos es un etanol de maíz. Estados Unidos tiene subsidios al productor, al que siembra, al que transporta y al que exporta. Hoy, Estados Unidos puede poner un precio de etanol en Colombia a un dólar. Aquí en Colombia, por los costos de transporte, por todos los costos y, por ejemplo, porque no se reciben subsidios, el precio del etanol está a 3 dólares con 20 centavos, y eso lo hace inviable porque no tienen los subsidios; entonces, los empresarios dejarían de producir etanol tanto de la caña como de la palma", dijo Torres.

Y es que esta situación preocupa al sector, ya que adoptar precios externos pondría en riesgo miles de empleos y la sostenibilidad de las destilerías en todo el país. Jorge Enrique Morales, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia de la seccional Valle, manifestó que buscarán tener un diálogo con el Gobierno Nacional para encontrar una solución, pero, de no tenerla, advierten que saldrán a las calles para rechazar la medida.



"La primera petición es mirar cómo no se perjudica, porque esto redundaría en que se cierren empresas y se cierren fábricas y, pues, sea el efecto dominó que perdemos puestos de trabajo. Estamos hablando de más o menos unos 30 mil empleos en toda la región. El llamado que hacemos al Gobierno es que nos sentemos, empresarios, representantes y trabajadores, a mirar la mejor fórmula que lleve a establecer un precio donde no se perjudique la producción de etanol aquí en Colombia", manifestó Morales.

Solo en los departamentos de Cauca, Valle y Risaralda, seis ingenios actualmente producen etanol a partir de la caña de azúcar, por lo que, a futuro, el ajuste en el precio podría afectar la estabilidad económica y laboral de más de 286 mil trabajadores vinculados a la agroindustria en estos tres departamentos.