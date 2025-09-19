Minminas admite déficit de gas y señala a los ‘egos corporativos’ de frenar importación

El ministro de Minas, Edwin Palma, lanzó varias alertas sobre la situación de gas en el país en medio de la preocupación por el racionamiento que sufrirá la industria en octubre mientras se hace el mantenimiento de la única planta de importación de gas que existe en el país: Spec.

“Tenemos déficit, no lo ocultamos ni lo negamos. Pero ni Promigas ni sus empresas pares son capaces de ponerse de acuerdo, en la infraestructura que requiere el país para importar e incluso para exportar cuando haya excedentes. Todos autodenominan a sus proyectos como los mejores y critican los de los demás”, señaló Palma en un mensaje de su cuenta de X.

Actualmente Spec, propiedad de Promigas, está llevando a cabo un proyecto de ampliación que permitirá mejorar su capacidad de importación de gas. Sin embargo, el mantenimiento implica dejar fuera de servicio también esas capacidades adicionales.

Entre tanto, varias compañías intentan desarrollar por su cuenta distintos proyectos para importar gas desde puntos como Santa Martha y La Guajira, entre otros. La importación de gas hacia Colombia podría ser el mega negocio en la industria en los próximos años porque las necesidades de gas importado seguirán creciendo hasta 2034, según cálculos de Promigas.



Gas natural. Foto: AFP

Mientras tanto Ecopetrol ya contrató una pequeña unidad de importación de gas sobre el Pacífico y está a la espera de contratar una adicional que funcione en La Guajira.

“Confiamos en los proyectos de Ecopetrol aunque confieso que me preocupan los tiempos. Y sigo creyendo que regasificar por Ballenas o Coveñas son buenas opciones. Requerimos grandeza para sacar estos proyectos adelante, más allá de los egos corporativos”, agregó Palma

Publicidad

Palma insiste además en traer gas desde Venezuela y reconoció que en los últimos días ‘sentó’ a empresarios de Norte de Santander con comercializadores de gas de Venezuela para hablar de una potencial importación.