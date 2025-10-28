Municipios con mayores necesidades sociales reciben apoyo para obras de infraestructura sostenible

Según informó la entidad, los recursos han llegado a 19 municipios, de los cuales 14 son de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, aquellos con mayores necesidades sociales y fiscales.

El sector con mayores desembolsos ha sido el de desarrollo urbano y vivienda, que concentra más de $194.000 millones, seguido de proyectos en los sectores minero–energético, transporte, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran la optimización del alcantarillado pluvial de Piedecuesta, la construcción de parques y polideportivos en Barrancabermeja, la primera etapa de la pista de patinaje de Málaga, el mejoramiento de 11 tramos viales urbanos en San Gil, y la modernización de las Unidades Tecnológicas de Santander en Piedecuesta.

Además de la financiación directa, Findeter ejecuta proyectos de asistencia técnica por más de $281.000 millones, en alianza con ministerios y entidades nacionales como Vivienda, Educación, Deporte, TIC, Invías e ICBF. Estas iniciativas incluyen mejoramiento de vivienda rural, escenarios deportivos, sistemas de acueducto y alcantarillado, y proyectos de conectividad digital.



La entidad también avanza en la asistencia técnica del programa Vías de la Cigarra, mediante el convenio 1113 de 2016, que contempla obras como el par vial Puente Tierra–El Cero, la ampliación del alumbrado público en Lebrija, la reconstrucción del puente sobre la quebrada Las Navas, y la gestión vial integral de los corredores del programa.

Durante la gira “Regiones que Transforman”, realizada en Bucaramanga, Findeter presentó estos resultados ante representantes de la Gobernación y los municipios, en un espacio de capacitación sobre estructuración y financiación de proyectos de infraestructura.

“Estos proyectos reflejan nuestro compromiso con la transformación sostenible de los territorios, promoviendo infraestructuras que fortalecen la productividad, mejoran la movilidad y elevan la calidad de vida de miles de familias”, destacó la entidad.