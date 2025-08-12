Crepes & Waffles sorprende a los residentes de esta ciudad donde abrirán nueva sucursal

Una de las marcas más queridas por los colombianos, Crepes & Waffles, ha confirmado oficialmente su llegada a Ibagué, marcando un hito importante para la capital tolimense. La noticia ha generado gran entusiasmo entre los residentes que, por años, habían esperado el ingreso de esta reconocida cadena.

La esperada apertura tendrá lugar en el nuevo centro comercial Vergel Plaza, ubicado en el barrio El Vergel, y sus puertas se abrirán oficialmente el 30 de noviembre de 2025.

El anuncio fue realizado por Laura Vila, gerente de Vergel Plaza, durante la Segunda Mesa del Inversionista, un evento liderado por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, que busca fomentar el desarrollo económico de la región. Vila expresó su agradecimiento y su aspiración de traer nuevas marcas que impulsen el crecimiento de la ciudad y el departamento, informó el medio local El Nuevo Día.

La llegada de Crepes & Waffles no solo amplía la oferta gastronómica de Ibagué, sino que también refuerza la confianza de grandes marcas en el potencial comercial de la ciudad. Este anuncio se suma a otras inversiones que buscan dinamizar la economía regional y posicionar a Tolima como un territorio atractivo para el desarrollo empresarial.

Crepes & Waffles es una cadena que nació en Bogotá en 1980 y es reconocida no solo por su gastronomía, sino también por su compromiso social y su apuesta por el empleo femenino.

Su éxito es innegable: en 2023, se ubicó en el segundo lugar de los restaurantes con mayores ingresos en Colombia, facturando $714.705 millones, lo que representa un aumento del 25% respecto a 2022.