¿No cobró Ingreso Solidario en anteriores fechas? Gobierno anuncia cambios

La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, informó este viernes que el Gobierno decidió no suspender a los beneficiarios por no cobrar los recursos de Ingreso Solidario en el tiempo establecido.

“Esto quiere decir que quienes no cobraron los recursos en el ciclo pasado, y con ese no cobro entraban en causal de suspensión, no le será aplicada y pueden reclamar su acumulado en este periodo de pago”, aclaró la funcionaria en un video publicado en las redes sociales.

De otro lado, Correa informó que desde el 29 de junio hasta el 9 de julio, Prosperidad Social realizará el pago del giro número 15 de Ingreso Solidario.

Asimismo, Prosperidad Social recordó que los ciudadanos pueden cobrar los recursos de Ingreso Solidario en los puntos autorizados de pagos de SuperGIROS y la red de aliados en todo el país.

Este mes, el presidente Iván Duque durante la apertura de la vitrina turística de Anato, en Corferias, informó que el programa Ingreso Solidario, que estaba previsto para concluir el último día del mes de junio, será extendido hasta final de agosto

“Con gestión presupuestal, con eficiencias en el Departamento de Prosperidad Social, quiero dejar claro que garantizaremos el ingreso solidario hasta finales del mes de agosto”, dijo el mandatario