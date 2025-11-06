En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Deportivo Pereira
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Pese a críticas de gremios, Gobierno pide agilizar debate de proyecto de tarifas justas

Pese a críticas de gremios, Gobierno pide agilizar debate de proyecto de tarifas justas

Los gremios le piden al Gobierno pagar la deuda de subsidios que ya supera los 2,8 billones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad