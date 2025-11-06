Pese a críticas de gremios, Gobierno pide agilizar debate de proyecto de tarifas justas

Mientras los gremios le piden al Gobierno una discusión serena y con calma sobre la ley de servicios públicos, la respuesta del Ejecutivo es que se va a jugar a fondo por este tema y le pondrá mensaje de urgencia para que se trámite a toda velocidad.

Todo comenzó con una carta que el Comité Intergremial de la Energía envió al ministro de Minas, Edwin Palma, en la que advierten que el proyecto de ley de tarifas justas presentada por el Gobierno al Congreso de la República no resuelve los problemas estructurales del sector, como, por ejemplo, el hecho de que se necesita más oferta de energía y gas para que las tarifas bajen.

... tras analizar el texto finalmente radicado, consideramos necesario advertir que varias de sus disposiciones no conducen a una reducción tarifaria, y, por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio, con implicaciones económicas y sociales adversas. Inclusive, en esta nueva versión se adicionaron artículos que ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía Reseñan en el comunicado.

Le dicen además al Gobierno que lo que tiene que hacer no es presentar un proyecto de ley, sino otras cosas, como, por ejemplo, pagar la deuda de subsidios que ya supera los 2,8 billones de pesos, cumplir su palabra y sacar de las arcas públicas para pagar la opción tarifaria y contratar una misión de expertos independientes que dé un diagnóstico en seis meses.

“... es importante mencionar que en anteriores comunicaciones hemos tenido la oportunidad de presentar al Gobierno propuestas intergremiales con relación a los temas de subsidios y saldos de la opción tarifaria, entre otros que, consideramos, contribuyen a la construcción de alternativas que le permitan al Gobierno cumplir las metas de solidaridad y redistribución de ingresos y garantizar un servicio público eficiente y de calidad”, puntualizaron los gremios.



Sin embargo, no le gustó para nada la carta al ministro Edwin Palma, que respondió desde su cuenta de X que los gremios no tienen una sola propuesta, para nada.

“La carta no dice nada nuevo, la respeto, pero insistiré al Congreso en adelantar el debate. Ya estamos conciliando la ponencia y pediré al ministro del interior que imprimamos mensaje de urgencia”, escribió.

Le respondió de inmediato el ministro Armando Benedetti, diciéndole que sí: “Le vamos a pedir al Congreso que tramite este proyecto con urgencia, es decir, con prioridad, por encima del resto de la agenda legislativa”.

.@PalmaEdwin Sí señor, ya mismo proyectamos la comunicación del mensaje de urgencia e insistencia. https://t.co/W7mVAC6nCH — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 6, 2025