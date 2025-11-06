En vivo
Blu Radio  / Economía  / Andi sobre ministro Benedetti y salario mínimo: “Se convirtió en un tema político y electoral”

Andi sobre ministro Benedetti y salario mínimo: “Se convirtió en un tema político y electoral”

La incertidumbre sobre la agenda electoral de 2026 y el efecto en los votantes están contaminando un proceso que históricamente fue un ejemplo de concertación, según expresó Bruce Mac Master.

