Andi sobre ministro Benedetti y salario mínimo: “Se convirtió en un tema político y electoral”

La discusión anual sobre el aumento del salario mínimo en Colombia enfrenta un riesgo de colapso, así lo han calificado los gremios luego de que el ministro de Interior, Armando Benedetti se lanzara asegurando que el salario mínimo llegaría al $1.800.000.

En diálogo con Mañanas Blu, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), expresó su profunda preocupación por la politización del tema.

Mac Master calificó como un "error inmenso" que una discusión tan seria se convierta en un asunto político y electoral, especialmente cuando declaraciones sobre el incremento son transmitidas por funcionarios como el ministro del Interior.

La incertidumbre sobre la agenda electoral de 2026 y el efecto en los votantes están contaminando un proceso que históricamente fue un ejemplo de concertación.



Fractura del diálogo tripartito

Mac Master señaló que la politización es un síntoma de que Colombia ha "fracturado completamente la conversación tripartita". Históricamente, el país era reconocido a nivel mundial por la OIT y las Naciones Unidas como un líder y un gran ejemplo de un sitio donde las decisiones clave se tomaban con los representantes de los trabajadores, los empleadores y el gobierno sentados en la misma mesa.



"Vemos que ya eso prácticamente no existe hoy en día", afirmó Mac Master. Los últimos tres años han sido "muy malos," y tanto la OIT como las Naciones Unidas están "preocupadísimas" por la pérdida de este modelo de diálogo.



¿Mesa de negociación "inocua"?

La principal pregunta de la Andi es si realmente el gobierno está dispuesto a tener una discusión genuina. Mac Master advirtió que la declaración del Ministro del Interior sobre lo que el gobierno planea hacer vuelve a la mesa "bastante inocua".

El gremio industrial ha desafiado al gobierno a definir si habrá un "diálogo tripartito que funcione" o si simplemente se tomará una decisión (por el Presidente y el ministro del Interior) para luego limitarse a "notificar un incremento". Si el gobierno no está dispuesto a dar una discusión, la mesa pierde toda su relevancia.

Mac Master incluso sugirió que, si la decisión ya está tomada, "de repente ni siquiera vale la pena hacer mesa" para evitar participar en una "parafernalia que eventualmente no termine nada". Esto abre la posibilidad de que el aumento se determine por decreto una vez más.

Respecto a los aumentos de doble dígito, Mac Master explicó que estos han estado históricamente atados a que la inflación en Colombia se ha mantenido en niveles altos, aunque se espera que esté cerca del 5% este año, lo cual es fundamental para el análisis en términos reales.

