Por ahora no existe negociación: mincomercio sobre importación de gas de Venezuela

El ministro de Comercio, Germán Umaña, indicó que, aunque Colombia tiene reservas probadas y probables por al menos nueve años, podría existir una complementariedad con el gas de Venezuela.

Destacó el ministro Umaña que, por ahora, no existe ninguna negociación respecto a importación de gas desde Venezuela, después de las declaraciones del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en las que dijo: “En el mediano futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia”.

Agregó que en este momento hay unas reservas probadas en Colombia de por lo menos nueve años y con eso hay suficientes reservas de gas (por el momento); sin embargo, mencionó que podría existir una complementariedad en el futuro, no solo con Venezuela, sino con otros países.

“Tenemos un vecino que tiene reservas inmensas de gas, en algunos casos puede haber complementariedad. El gas en Venezuela, según el mapa del gas, está a 80 km de poder surtir zonas que no tienen suficiente oferta en Colombia, ¿por qué no podría haber ese complemento? En el futuro podría existir no solo con Venezuela, sino con otros países”, indicó el ministro Umaña.

Además, señaló que, si se está hablando de proceso de internacionalización, se tiene que admitir que Colombia tiene un potencial enorme en gas para seguir produciendo y trabajando en las necesidades de la transición.

“En determinadas etapas puede existir complementariedad, que podría ser con Venezuela, pero por ahora no hay ninguna negociación al respecto”, añadió el ministro de Comercio.

Sobre si ya está definido que no se van a firmar más contratos de exploración en Colombia y por eso se está mirando la opción de Venezuela, el ministro manifestó que aún no se ha tomado una decisión al respecto desde el Gobierno nacional.

