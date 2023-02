¿Está la suya? Estas fueron las motos recuperadas en un desguazadero ilegal en sur de Bogotá

Continúan los operativos en el área metropolitana de Bogotá por parte de la Policía Nacional para combatir el mercado negro y la ilegalidad del hurto en las calles. Gracias a esto, las autoridades lograron recuperar seis motos que se encontraban en un desguazadero ilegal para ser desmanteladas y vendidas en la localidad de Kennedy.

Las motocicletas se encontraban en la localidad de Kennedy, específicamente, en el barrio Bella Vista. Según el informe de las autoridades, el hallazgo se dio gracias al seguimiento de GPS de uno de estos vehículos que estaba a punto de ser destruido para vender sus partes en el mercado negro.

“La Policía Metropolitana de Bogotá bajo la estrategia frontal contra el hurto en todas sus modalidades logra la ubicación en una residencia en el sector del barrio Bella Vista, en donde fueron recuperadas seis motocicletas y autopartes por un valor aproximado de 40 millones de pesos (…) El dueño de la residencia al notar que extranjeros y colombianos entraban estas motocicletas se da el hallazgo”, informó el teniente coronel Diego Enciso, comandante de la estación de Policía de Kennedy.

Mateo Cuervo, víctima del robo de su motociclista, habló sobre este suceso y aseguró que fue la Policía Nacional la que le informó sobre la recuperación de su vehículo. Según él, ya daba por perdida su moto pese a que no la había podido pagar completa: “Un agradecimiento total a la Policía Nacional”, expresó.

“Ese mismo día me dirigí a realizar el denuncio y un día después me llamaron a decirme que habían recuperado la moto (…) Aconsejar a todos a cuidar todos y que la peor diligencia es la que no hacen, entonces siempre es bueno poner el denuncio”, añadió.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que, quienes crean que sus motos están entre estas robadas, podrán acercarse a la estación de Kennedy para verificar si el vehículo fue recuperado en este operativo.

