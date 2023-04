Por caída de puente El Alambrado, costo por viaje en vía alterna aumentaría $400.000: Fedetranscarga

Este miércoles, 12 de abril, el puente El Alambrado, ubicado sobre el río La Vieja, que une a Quindío y Valle del Cauca colapsó. La emergencia causó la muerte de dos policías y dejó varios vehículos atrapados. Al tema de la comunicación entre estos departamentos se suma el calvario de los transportadores de carga que no tienen por dónde transitar y que al tomar vías alternas se verán realmente afectados.

Así lo denunció el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, en Meridiano Blu. Cuervo señaló que los gastos para los transportadores se incrementarán, por los grandes recorridos que harán.

"Realmente con toda la problemática del sector de carga, desde Fedetrancarga somos activos. No solo desde el punto de vista gremial y la parte operativa, sino levantando la mano ante nuestros legisladores para que todo este tipo de situaciones que día a día se presentan en el país, que van en contra de sus intereses, no solo sean escuchadas sino también solucionadas", indicó.

Además, señaló que desde el gremio realizaron una petición para que no se cobren los peajes teniendo en cuenta la emergencia, teniendo en cuenta que los gastos con el colapso de la estructura se van a incrementar.

"Enviamos una solicitud escrita al Ministerio del Transporte solicitándole la suspensión del pago de dos peajes que por la vía alterna, que tenemos que tomar por Pereira, habría que asumir. Porque entre esos costos y el gasto adicional de combustible estaríamos hablando de un incremento de 400.000 pesos. Sin hablar de los costos logísticos por desplazamientos que se van a alargar. Y la vía alterna se va a congestionar como nunca antes", precisó Cuervo.

Cuervo indicó que alrededor de 300 bloqueos se han registrado en el transcurso de este año. Esas inmovilizaciones en carretera generó una serie de afectaciones como la seguridad de los conductores y los camiones. Además, mencionó que esta contingencia no solo afecta a estos departamentos sino a todo el interior del país.

"No es que esté incomunicado el departamento del Valle del Cauca con el Qundío, sino el interior del país con el principal puerto que es Buenaventura. Las importaciones y exportaciones se ven afectadas y muy seguramente los costos aumentarán, al igual que el flete", señaló.

Finalmente, el líder del gremio puso en la mesa las responsabilidades tras el colapso del puente, pues señaló que el paso de carga pesada nunca se prohibió, pese a lo que sería, según él, la intención del Gobierno de culpar al sector transportador de lo ocurrido.

"En el mundo lo que no está prohibido está permitido. Y desde Fedetranscarga nos venimos a enterar que esa vía no estaba diseñada para ese tipo de vehículos. Es una cortina de humo del gobierno para endilgar responsabilidades a quienes no le competen", concluyó.