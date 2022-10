Por cuarentena, cancelan contratos a más de 800 trabajadores del sector petrolero

Según lo explicó Edwim Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera, USO, la empresa se está aprovechando de la coyuntura que se está viviendo debido a la pandemia por coronavirus para despedir a los trabajadores sin un plan de atención que les permita sobrellevar el momento de crisis.

“Ecopetrol no se está comportando a la altura del momento, no está protegiendo los empleos, no está actuando con solidaridad y lo que estamos viendo son masacres laborales en contra de los trabajadores, masacres que están profundizando la crisis social aumentada en este momento por la situación sanitaria”.

He pedido hoy que @MintrabajoCol @angelccabrera intervenga inmediatamente ante la conducta arbitraria e ilegal de @ECOPETROL_SA. Anexé pruebas de las masacres laborales que están produciendo dejando sin ingresos a los trabajadores petroleros del país. Insensatos. pic.twitter.com/K3vYWdaBmm — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) March 25, 2020

Según Ecopetrol la cancelación de contratos no afectará la prestación o el funcionamiento de la petrolera, que además indicó que se frenará la perforación, servicios de mantenimiento y servicios complementarios en los campos de producción de la región central, todo acatando las directrices del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por 30 días debido a la situación derivada del Covid-19.

“Hemos hechos reuniones y redactamos un documento con propuestas para que los trabajadores no pierdan sus empleos en medio de la cuarentena nacional y estamos esperando la respuesta de Ecopetrol. Es decir que la pelota está en la cancha de Ecopetrol y nosotros en el sindicato estamos muy atentos para avanzar rápidamente y poder encontrar alternativas a esta situación”, explicó Edwim Palma.

