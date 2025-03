¿Por qué es "grave" que Petro anticipe en redes las cifras del Dane? Esto dice Fedesarrollo

La reciente publicación anticipada de cifras económicas por parte del presidenteGustavo Petro generó un intenso debate en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre la independencia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE ) y el posible uso indebido de información privilegiada.

La polémica surgió porque el martes Petro compartió en su cuenta de X (antes Twitter) datos sobre el crecimiento económico del país, una hora y media antes de que el DANE los divulgara oficialmente, lo que, según expertos, podría haber afectado decisiones de inversión y generado ventajas injustas en el mercado.

Cifras del Dane anticipadas por el presidente Petro Foto: X @petrogustavo

¿Violación de la Ley de Estadísticas y el principio de publicidad?

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo y exdirector de Planeación Nacional, criticó la anticipación de la publicación por parte de Petro y señaló que se transgredió el principio de publicidad de la información oficial, establecido en la Ley 2335 de 2023.

“Lo que pasó ayer fue muy grave porque se viola un principio del artículo cuarto de la ley, que establece que cualquier estadística oficial debe proporcionarse en igualdad de condiciones y de oportunidad a la ciudadanía”, afirmó Mejía en entrevista con Néstor Morales.

El DANE tiene un calendario preestablecido para la publicación de datos oficiales como inflación, crecimiento económico y desempleo, precisamente para garantizar transparencia y equidad en el acceso a la información. Sin embargo, la acción del presidente alteró este protocolo, lo que, según Fedesarrollo, pudo haber dado ventajas a algunos inversionistas que reaccionaron con antelación al mercado.

Posible uso de información privilegiada

Uno de los aspectos más delicados del caso es la sospecha de uso indebido de información privilegiada, que en Colombia es considerado un delito económico.

“El problema de fondo es que algunos inversionistas pueden aprovechar esa información privilegiada para tomar posiciones en el mercado antes que el resto de ciudadanos”, advirtió Mejía.

El impacto en el mercado podría haber sido significativo. Los inversionistas que vieron el anuncio del presidente en redes sociales antes de la publicación oficial del DANE pudieron haber realizado transacciones estratégicas, beneficiándose de un conocimiento anticipado del desempeño de diferentes sectores de la economía.

“Pueden llegar a manipular con esa información anticipada. El mercado accionario colombiano es muy sensible a este tipo de datos”, explicó el director de Fedesarrollo.

¿Debe el DANE ser independiente del Ejecutivo?

El debate también ha reavivado la discusión sobre la autonomía del DANE, actualmente bajo la órbita del Gobierno Nacional. La posibilidad de que esta entidad se convierta en un organismo verdaderamente independiente ha sido planteada por varios analistas y economistas.

“Estas son cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. El Dane, las superintendencias, todas esas entidades tienen que ser menos sujetas al capricho del presidente de la República, porque no es la primera vez que pasan cosas con el Dane. De pronto no tan abiertamente violatoria de las normas, pero ha habido siempre y ha habido en más de una ocasión la voluntad de meter la mano por ahí o de hacer presiones o directores del Dane que salen a echarle flores al Gobierno. Eso solo tiene una manera de solucionarse y es convertir al Dane en una entidad verdaderamente independiente del presidente de la república”, dijo Andrés Mejía.

El presidente no ha dicho nada, pero el Dane intenta calmar la tormenta que no se ha afectado la independencia del Dane y tienen que tener mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, con otras cifras que son muy sensibles para los mercados. El dato de inflación, imagínese donde el presidente Gustavo Petro llegue a adelantársele varias horas a la publicación del dato de inflación. Eso genera una oportunidad para inversionistas en TES, billones de pesos se mueven porque eso genera expectativas sobre el movimiento de la tasa de interés del Banco de la República, en fin, por eso es un tema, una cifra, o son cifras tan sensibles que deben ser publicadas al mismo tiempo para todos los actores del mercado y no sólo para un segmento privilegiado que siguen al presidente Petro dijo el periodista económico Víctor Grosso.

Casos previos han demostrado que, en diversas administraciones, los directores del DANE han sido presionados para modificar o presentar datos de manera favorable para el Gobierno de turno. Esto ha llevado a que algunos directores hayan renunciado para no comprometer la integridad de la información estadística del país.

“Me imagino que el presidente se emocionó porque es una muy buena noticia. Claro, porque en la medida en que la da el presidente a deshoras, o sea, antes de que la publique el Dane, se vuelve cuestionable y se vuelve politizada la cifra, entonces le quita la buena noticia a la noticia”, opinó María Consuelo Araújo.

A pesar de la polémica, muchos aseguran que no hubo violación a la reserva estadística ni irregularidades en la divulgación de la información. No obstante, la controversia persiste, y expertos han pedido a la Superintendencia Financiera y a la Bolsa de Valores de Colombia que revisen si hubo movimientos inusuales en el mercado en el periodo previo a la publicación oficial de los datos.

La filtración de información estadística no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también puede generar inestabilidad en los mercados y poner en riesgo la credibilidad de las cifras oficiales. La discusión sobre la independencia del DANE y la necesidad de regular con mayor rigor la divulgación de datos económicos clave será un tema central en la agenda política y económica del país en los próximos meses.

“Fijamos sorpresa de que Petro no tiene respeto por las instituciones. Mire cómo será de esto que César Caballero, que fue director del Dane y es bastante petrista, sacó un trino diciendo: doctor Petro, eso acaba con la institucionalidad del Dane, respeto que no vuelva a suceder. Y yo diría que no solamente en la estadística del crecimiento del producto interno bruto, en casi todas las estadísticas el Dane tiene esa función y si no es independiente hay que volverlo independiente”, opinó Aurelio Suárez.