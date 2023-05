Durante la mañana de este miércoles, se presentó un debate en Twitter entre el presidente Gustavo Petro, y el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, acerca de la reforma laboral que se está discutiendo en el país.

Al citar un estudio hecho por el Banco de la República, que dice que los costos salariales podría resultar en la pérdida de 454.000 empleos formales en un horizonte de entre tres y cuatro años. Mac Master aseguró que la reforma laboral actual solo generaría caos salarial en el país, ya que no crearía empleos y, por el contrario, podría destruirlos.

A los trinos, respondió el presidente Gustavo Petro respondió que “con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza” no se combatirá la inequidad en Colombia.

“Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios, se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo. En Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira. Tenemos la productividad más baja de la OCDE. Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. El Pacto Social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano”, escribió Petro.

Publicidad

Bruce Mac Master, según reveló en Mañanas Blu, habló con el presidente Gustavo Petro tras el cruce de trinos, le manifestó la necesidad de revisar técnicamente os puntos que se están debatiendo en la reforma laboral.

“Yo creo que sí, que eso es importante, que equipos técnicos revisen los puntos, miren lo que pasa en otros países, hagan un análisis técnico”, afirmó Mac Master.

Además, el presidente de la ANDI explicó que su postura no es contraria a la mejora de las condiciones laborales, sino que se preocupa por el efecto que pueda tener la reforma laboral en la economía del país.

Publicidad

“Claro que es legítimo mejorar las condiciones laborales de quienes hoy tienen empleo. Lo que nosotros estamos diciendo es que eso es correcto y eso hay que hacerlo. El cuidado que debemos tener es que por querer tener un objetivo en particular no generemos una consecuencia que sea indeseable incluso para el gobierno. Es decir, uno puede querer hacer eso que menciona usted sin duda, pero uno tiene que cuidarse de que no vaya a generar desempleo. Generar desempleo sería un resultado bastante negativo y yo creo que también bastante indeseable desde el punto de vista del gobierno como consecuencia de una reforma de esta naturaleza”, explicó Mac Master.