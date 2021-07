Durante el Foro del proyecto de Inversión Social que realizó el Ministerio de Hacienda en Villavicencio, el ministro José Manuel Restrepo afirmó que “la ley de inversión social contempla es facilitar los procesos de venta de activos que alguna vez se le quitaron al narcotráfico, es decir, activos que fueron incautados a la mafia y se necesita tener mecanismos que permitan más fácilmente el disponer de esos activos”.

Restrepo, además, explicó que las preguntas giran en torno a cómo renovar por 6 meses el apoyo de empleo formal, el subsidio a la nómina, para que beneficie a los sectores empresariales que lo necesitan, pequeños comerciantes y tenderos.

“Me reuní con los jóvenes del departamento y de la región muy interesados en darle continuidad, como política de Estado al programa de matrícula cero para los más vulnerables y tener incentivos para que puedan ingresar al mercado laboral, cubriendo parte de los costos de seguridad social por un periodo de tiempo para tener experiencia laboral, pero hemos decidido también que en esta conversación es muy importante incrementar ese beneficio a mujeres de 40 años que perdieron su empleo y han sido muy afectadas por el impacto de esta pandemia”, agregó Restrepo.

Además, afirmó que “el propósito de este proyecto de inversión social tiene que ser primero lo social, que no se afecta a la clase media, no se toca el IVA, no se toca el impuesto de las pensiones, no se toca el aumento en la base de personas naturales en impuesto de renta, ¿los recursos de dónde salen entonces? De lucha contra la evasión fiscal y acudir al sentido solidario de los sectores empresariales más pudientes”.

Sobre ISA y Ecopetrol explicó que “lo que hay es un proceso de optimización de los activos de la nación, lo que hay es un procedimiento de valoración del componente de ISA y lo que debe haber después es una valoración justa de opinión del precio, a partir de ahí se avanzaría en ese procedimiento, por el momento no hay nada distinto a eso”.

Agregó que están en un proceso de valoración de todos los activos de la Nación y lo seguirán haciendo pues el Gobierno debe tener claridad sobre cuáles son los activos y cómo se utilizan esos activos, además que el propósito de este proyecto de inversión social es tener recursos por $14 billones de pesos para sortear las necesidades sociales, la sostenibilidad de las finanzas publicas y el crecimiento de la economía.

