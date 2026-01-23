Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy viernes 23 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su amplia cobertura y trayectoria lo han convertido en una alternativa confiable para quienes buscan una apuesta sencilla, rápida y segura.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 23 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Tarde
|22 enero 2026
|3232 - 1
|Dorado Tarde
|21 enero 2026
|0703 - 8
|Dorado Tarde
|20 enero 2026
|0645 - 1
|Dorado Tarde
|19 enero 2026
|0052 - 5
|Dorado Tarde
|17 enero 2026
|0018 - 0
|Dorado Tarde
|16 enero 2026
|3499 - 9
|Dorado Tarde
|15 enero 2026
|5834 - 2
|Dorado Tarde
|14 enero 2026
|4975 - 5
|Dorado Tarde
|13 enero 2026
|4010 - 2
Los premios dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, también está disponible la opción de incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si coincide con el resultado oficial.
El proceso de cobro es sencillo y seguro. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.
Para efectuar el cobro, el ganador debe:
Gracias a estas condiciones claras y a su sistema de pago confiable, el Dorado Tarde continúa posicionándose como una de las opciones de chance más seguras y accesibles en todo el territorio colombiano.