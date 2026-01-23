Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy viernes 23 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su amplia cobertura y trayectoria lo han convertido en una alternativa confiable para quienes buscan una apuesta sencilla, rápida y segura.



Resultado del chance Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 23 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Últimos sorteos Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 22 enero 2026 3232 - 1 Dorado Tarde 21 enero 2026 0703 - 8 Dorado Tarde 20 enero 2026 0645 - 1 Dorado Tarde 19 enero 2026 0052 - 5 Dorado Tarde 17 enero 2026 0018 - 0 Dorado Tarde 16 enero 2026 3499 - 9 Dorado Tarde 15 enero 2026 5834 - 2 Dorado Tarde 14 enero 2026 4975 - 5 Dorado Tarde 13 enero 2026 4010 - 2

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, también está disponible la opción de incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si coincide con el resultado oficial.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso de cobro es sencillo y seguro. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para efectuar el cobro, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el pago.

Gracias a estas condiciones claras y a su sistema de pago confiable, el Dorado Tarde continúa posicionándose como una de las opciones de chance más seguras y accesibles en todo el territorio colombiano.