Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy sábado 24 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores de Colombia al combinar el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta propuesta diferente ha conquistado a miles de jugadores que buscan una experiencia entretenida y original al momento de apostar.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 24 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Super Astro Sol
|23 enero 2026
|4123 - Cáncer
|Super Astro Sol
|22 enero 2026
|5375 - Capricornio
|Super Astro Sol
|21 enero 2026
|5464 - Acuario
|Super Astro Sol
|20 enero 2026
|2871 - Aries
|Super Astro Sol
|19 enero 2026
|3071 - Acuario
|Super Astro Sol
|17 enero 2026
|9881 - Leo
|Super Astro Sol
|16 enero 2026
|6500 - Piscis
|Super Astro Sol
|15 enero 2026
|1914 - Aries
|Super Astro Sol
|14 enero 2026
|1087 - Escorpión
Este chance se caracteriza por su mecánica sencilla y flexible, que permite múltiples combinaciones en una sola apuesta. Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado su popularidad en todo el país.
El Super Astro Sol es accesible para distintos presupuestos:
Todas las apuestas se realizan en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.
Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Gracias a su formato dinámico y propuesta innovadora, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una opción atractiva dentro de los juegos de azar en Colombia, al combinar tradición, suerte y astrología en un solo sorteo.