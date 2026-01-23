Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy viernes 23 de enero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de jugadores que revisan a diario sus resultados con la expectativa de ganar.
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 23 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sorteo
|Fecha
|Sorteo
|Sinuano Día
|22 enero 2026
|3635 - 2
|Sinuano Día
|21 enero 2026
|4872 - 2
|Sinuano Día
|20 enero 2026
|4712 - 5
|Sinuano Día
|19 enero 2026
|5402 - 9
|Sinuano Día
|18 enero 2026
|2379 - 6
|Sinuano Día
|17 enero 2026
|7311 - 3
|Sinuano Día
|16 enero 2026
|3687 - 4
|Sinuano Día
|15 enero 2026
|0534 - 7
|Sinuano Día
|13 enero 2026
|6538 - 2
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad y transparencia del proceso han sido claves para fortalecer la confianza de los jugadores en toda la región Caribe y en otras zonas del país.
Este chance ofrece varias opciones de juego, pensadas para ajustarse a distintos presupuestos y estilos:
Estas modalidades permiten que cada apostador elija la alternativa que mejor se adapte a su experiencia y expectativas.
El Sinuano Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos y mantiene su carácter popular en todo el país.
Para reclamar un premio, es necesario presentar:
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, el Sinuano Día garantiza un proceso claro y seguro para el cobro de premios, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance más confiables y consultados de Colombia.