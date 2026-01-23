Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy viernes 23 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de jugadores que revisan a diario sus resultados con la expectativa de ganar.



Resultado del chance Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 23 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos Sinuano Día

Sorteo Fecha Sorteo Sinuano Día 22 enero 2026 3635 - 2 Sinuano Día 21 enero 2026 4872 - 2 Sinuano Día 20 enero 2026 4712 - 5 Sinuano Día 19 enero 2026 5402 - 9 Sinuano Día 18 enero 2026 2379 - 6 Sinuano Día 17 enero 2026 7311 - 3 Sinuano Día 16 enero 2026 3687 - 4 Sinuano Día 15 enero 2026 0534 - 7 Sinuano Día 13 enero 2026 6538 - 2

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad y transparencia del proceso han sido claves para fortalecer la confianza de los jugadores en toda la región Caribe y en otras zonas del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece varias opciones de juego, pensadas para ajustarse a distintos presupuestos y estilos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Estas modalidades permiten que cada apostador elija la alternativa que mejor se adapte a su experiencia y expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El Sinuano Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos y mantiene su carácter popular en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio, es necesario presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día garantiza un proceso claro y seguro para el cobro de premios, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance más confiables y consultados de Colombia.