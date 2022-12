Roberto Vélez afirma que el presidente Petro pidió su renuncia a la Federación Nacional de Cafeteros

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez Vallejo, quien renunció al cargo este viernes, aseguró que presentó su dimisión porque lo llamaron desde la Casa de Nariño para decirle que el presidente Petro quería una sucesión en el gremio.

"Me llamaron del Palacio de Nariño y me dijeron que el presidente Petro quería que empezara la elección de un nuevo gerente general para la Federación Nacional de Cafeteros", dijo Vélez Vallejo sobre su renuncia a la gerencia de la FNC.

"No vale la pena decir quién me llamó, fue alguien de confianza del presidente Petro. Tengo que decir que la dirigencia cafetera estaba sorprendida porque hay muy buenos resultados. No es fácil entender este cambio", añadió visiblemente conmovido el dirigente.

En una rueda de prensa, Vélez Vallejo indicó que el gremio cafetero se rige bajo la ley de una empresa privada, pero recordó que por manejar el Fondo Nacional del Café es fundamental trabajar en buenos términos con el Gobierno.

"No creo que haya nada contra Roberto Vélez, estoy seguro que la intención del presidente Petro es tener a alguien más cercano a lo que él necesita. Se va a nombrar una terna por parte del comité nacional, se van a recoger hojas de vida que se someterán a un Congreso Cafetero extraordinario para la elección del nuevo gerente", sostuvo.

Vélez, nacido en Pereira en el seno de una familia de raíces cafeteras, es economista de la Universidad del Rosario y llegó al cargo en 2015. En un comunicado, conocido el viernes en la mañana, Vallejo habló de las razones que fundamentan su dimisión, pendiente de ser aceptada por el Congreso Nacional de Cafeteros.

“Este paso al costado abre un espacio para que, de manera armónica con el actual Gobierno, el gremio siga trabajando por el bienestar de las 540.000 familias caficultoras del país, razón de ser de la institucionalidad cafetera. Dejo un gremio unido, un Comité Directivo que sabe trabajar en equipo y tiene claro el direccionamiento institucional, un Congreso Nacional de Cafeteros que sabe para dónde va y promueve las políticas de largo plazo”, indicó el directivo gremial.

En el Congreso Cafetero celebrado esta semana, Vélez reveló resultados históricos del sector, impulsados por una cosecha valorada en 14,5 billones de pesos. con primas a cafés especiales récord de 32.684 millones de pesos.

El directivo, no obstante, dijo que es posible que la bonanza esté próxima a llegar a su fin. "Tal vez estamos cerrando un ciclo, el de precios altos, pero es que ya vamos cinco años en donde los precios del café han estado a nivel de remunerativos para el productor haciendo tal vez el lustro de mejores precios desde que se rompió el acuerdo internacional en 1989", indicó al presentar el balance de 2022.

La salida de Roberto Vélez se suma a la de otros voceros gremiales como Miguel Gómez Martínez de Fasecolda y Sandra Forero de Camacol . En otras circunstancias, acusado de acoso sexual, salió Hernando José Gómez de Asobancaria, mientras que Bruce McMaster de la Andi no cuenta actualmente las mayorías para continuar al frente del gremio de empresarios e industriales.

