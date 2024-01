Salario mínimo: la pequeña empresa se verá muy afectada por aumento del 12%, dice Acopi

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) aseguró que el incremento del salario mínimo de 12% para 2024, aprobado por el Gobierno Nacional, tendrá un impacto significativo en el sector.

Según Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el incremento representa un aumento del 62,9% en los costos indirectos para las empresas, lo que podría derivar en despidos, ajustes de precios o sustitución de importaciones.

"Si me aumenta el salario mínimo y tengo tantos trabajadores, entonces ¿cómo mantengo yo un mercado sano sin tener que ajustar precios?", se preguntó Quintero. "Hay que ser más eficientes y hay algo que no nos está acompañando el aporte al valor agregado de capital. Estamos colocando frente al mercado laboral. No se está generando el suficiente valor porque la productividad contribuyó negativamente", dijo.

Según una encuesta de Acopi , por cada cinco trabajadores que se despiden en promedio se están vinculando cuatro empleados nuevos, lo que significa que hay una pérdida de un empleo.

Quintero destacó que el sector empresarial ha hecho un esfuerzo por mantener los empleos a pesar de las circunstancias, pero que el incremento del salario mínimo podría dificultar esta tarea.

"El empleador sigue haciendo el esfuerzo, porque si hay algo que nosotros tenemos es un parte de nuestra los activos, el conocimiento de los trabajadores o colaboradores. Y en la medida que tú despides, es normalmente a iniciar un nuevo ciclo de aprendizaje. Y eso toma como unos tres o cuatro meses y te lleva en desventaja", dijo.

Salario mínimo en Colombia en 2024

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo de un 12 % para 2024, lo que lo llevará a 1.300.000 pesos. El auxilio de transporte también aumentó un 15 %, hasta 162.000 pesos.

El aumento se produce después de que el Gobierno no llegara a un acuerdo con los trabajadores y los empresarios sobre el salario mínimo. El Ejecutivo argumenta que el incremento permitirá a los colombianos mantener su poder adquisitivo a pesar del aumento de la inflación, que este año será cercana al 10 %.

El presidente Petro aseguró que el aumento del salario mínimo "va a haber el año entrante un crecimiento del salario real en términos del salario mínimo".

La decisión del Gobierno se basa en varios factores, entre ellos:



La baja del precio del dólar, que está cerca de los 3.800 pesos colombianos.

La expectativa gubernamental de que la inflación será de un sólo dígito en 2023.

La disminución del desempleo en noviembre, que bajó al 9,0 %.

El aumento del salario mínimo beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores colombianos.