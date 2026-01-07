Se acaba el diésel barato para camionetas de lujo y vehículos oficiales en seis meses

Los dueños de carros particulares, vehículos oficiales y vehículos diplomáticos empezarán a pagar diésel a precios internacionales, de acuerdo con una nueva reglamentación del Gobierno nacional. La medida empezará a operar dentro de seis meses en 75 municipios del país, incluyendo a Bogotá.

La medida no afectará los precios del diésel para camiones de carga ni para el transporte público, que seguirán recibiendo un diésel subsidiado.

En Colombia, el precio del diésel está subsidiado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se estima que el precio final al consumidor podría estar unos 6.000 pesos por debajo del precio sin subsidiar.

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

El fin de los subsidios se venía anunciando desde hace semanas, pero el Gobierno no había emitido una reglamentación oficial. Aun así, el esquema no operará inmediatamente, sino que tiene una transición de seis meses.



“La decisión parte de un diagnóstico claro: durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que generó un alto costo fiscal para el Estado”, señaló el Ministerio de Minas en un comunicado.

Combustibles AFP

Este es el listado de municipios en los que aplicará la medida del diésel

Antioquia

Barbosa

Bello

Caldas

Copacabana

Envigado

Girardota

Itagüí

La Estrella

Medellín

Sabaneta



Atlántico

Galapa

Malambo

Soledad

Barranquilla

Puerto Colombia



Bogotá, D.C.

Bogotá



Bolívar

Arjona

Cartagena de Indias

Clemencia

Santa Catalina

Santa Rosa

Turbaco

Turbaná



Córdoba

Cereté

Ciénaga de Oro

Montería

San Carlos

San Pelayo



Cundinamarca

Bojacá

Cajicá

Chía

Cota

El Rosal

Facatativá

Funza

Gachancipá

La Calera

Madrid

Mosquera

Sibaté

Soacha

Sopó

Tabio

Tenjo

Tocancipá

Zipaquirá



Magdalena

Ciénaga

Pueblo Viejo

Santa Marta

Zona Bananera



Risaralda

Dosquebradas

La Virginia

Pereira

Santa Rosa de Cabal



Santander

Bucaramanga

Floridablanca

Girón

Piedecuesta



Tolima

Alvarado

Cajamarca

Ibagué

Piedras

Venadillo



Valle del cauca

Cali

Candelaria

Jamundí

Palmira

Yumbo