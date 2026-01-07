Se acaba el diésel barato para camionetas de lujo y vehículos oficiales en seis meses

Publicidad
Los dueños de carros particulares, vehículos oficiales y vehículos diplomáticos empezarán a pagar diésel a precios internacionales, de acuerdo con una nueva reglamentación del Gobierno nacional. La medida empezará a operar dentro de seis meses en 75 municipios del país, incluyendo a Bogotá.
La medida no afectará los precios del diésel para camiones de carga ni para el transporte público, que seguirán recibiendo un diésel subsidiado.
En Colombia, el precio del diésel está subsidiado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se estima que el precio final al consumidor podría estar unos 6.000 pesos por debajo del precio sin subsidiar.
El fin de los subsidios se venía anunciando desde hace semanas, pero el Gobierno no había emitido una reglamentación oficial. Aun así, el esquema no operará inmediatamente, sino que tiene una transición de seis meses.
“La decisión parte de un diagnóstico claro: durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que generó un alto costo fiscal para el Estado”, señaló el Ministerio de Minas en un comunicado.
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Envigado
Girardota
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
Galapa
Malambo
Soledad
Barranquilla
Puerto Colombia
Bogotá
Arjona
Cartagena de Indias
Clemencia
Santa Catalina
Santa Rosa
Turbaco
Turbaná
Cereté
Ciénaga de Oro
Montería
San Carlos
San Pelayo
Bojacá
Cajicá
Chía
Cota
El Rosal
Facatativá
Funza
Gachancipá
La Calera
Madrid
Mosquera
Sibaté
Soacha
Sopó
Tabio
Tenjo
Tocancipá
Zipaquirá
Ciénaga
Pueblo Viejo
Santa Marta
Zona Bananera
Dosquebradas
La Virginia
Pereira
Santa Rosa de Cabal
Bucaramanga
Floridablanca
Girón
Piedecuesta
Alvarado
Cajamarca
Ibagué
Piedras
Venadillo
Cali
Candelaria
Jamundí
Palmira
Yumbo