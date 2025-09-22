Si hay disposición continuamos: el ultimátum del minhacienda por el presupuesto

El Gobierno nacional le lanzó un ultimátum al Congreso en medio de las complejas discusiones sobre el presupuesto de 2026, que va amarrado a una reforma tributaria de 26.3 billones de pesos.

"La reflexión que le hacemos es, si hay la disposición, continuamos. Hemos hecho el ejercicio de movilidad de los recursos entre los ministerios, hemos hecho el ejercicio de reducir el la ley de financiamiento, de reducir también el presupuesto, hemos dicho claramente que los temas más sensibles de la ley de financiamiento, en la medida en que planteamos una reducción de la ley, están abiertos a ser discutidos, es decir, la apertura del Gobierno ha sido toda; problema de es si el Congreso está dispuesto a hacerlo o no", advirtió el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en un debate en el Congreso de la República.

Las discusiones sobre el presupuesto han sido complejas, al punto que no se aprobó el monto del presupuesto en los tiempos en los que debería haberse hecho por cuenta de la falta de consensos. El Gobierno anunció que estaba dispuesto a reducir el presupuesto en 10 billones de pesos y a recortar la reforma tributaria en la misma magnitud, pero al final del día la votación ni siquiera se realizó porque las propias fuerzas políticas del Gobierno rompieron el quorum y obligaron a levantar la sesión.

Germán Ávila, ministro de Hacienda X: @MinHacienda

Según el ministro Ávila, además del recorte general, se lograron acuerdos para mover al rededor de un billón de pesos en recursos, incluyendo recursos para el Ministerio del Deporte y el de Defensa.



"No sé qué pensará el Ministerio de Defensa cuando tengamos que decirle que no fue posible hacer ajustes porque no hubo un acuerdo por parte del Congreso con el Gobierno. Sería bastante inquietante que, digamos, las posiciones no suficientemente razonables de analizar el presupuesto llevaran justamente a negar los recursos a ministerios, que es claro que lo necesitan", dijo Ávila.

Si el presupuesto no es aprobado el 20 de octubre, el Gobierno debe decretarlo utilizando como referencia el proyecto de ley original.

El país enfrenta una crisis fiscal que la tiene en niveles de déficit solo comparables con los que se registraron en la pandemia. El gobierno Petro de hecho suspendió la regla fiscal argumentando que cumplir las metas de ajuste habría llevado a la parálisis del Estado.

Publicidad

"Somos responsables, no solamente porque estamos convencidos de que vamos a continuar con el proyecto político que ha liderado el presidente Petro, sino porque inclusive si no fuera así, el próximo Gobierno debe tener una perspectiva de estabilidad y a lo mejor es ese el escenario factible; el próximo Gobierno tiene que realizar los ajustes que no se logren en esta discusión. Le va a tocar necesariamente a cualquier nuevo Gobierno presentar una alternativa de estabilidad fiscal", concluyó.