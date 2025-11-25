Si seguimos así, será más difícil ganarse más del mínimo: Anif

El próximo lunes comienzan las negociaciones para fijar el salario mínimo de 2026, y tanto el Gobierno como las centrales obreras están hablando de incrementos sustanciales en medio de la antesala a las elecciones. Sin embargo, los datos de Anif apuntan a que el incremento debe ser menor al 10 %.

Anif calcula que la productividad en Colombia se mantuvo estable o cayó 0,5 % este año, lo que implica que las negociaciones sobre el salario mínimo deberían partir de la inflación: un 5,3 % este año.

"Tenemos un salario mínimo que en términos reales ha venido creciendo de manera importante y puede generar un descalce de muchos trabajadores que se van acercando a ese umbral del mínimo. Y nos volvemos, desde el punto de vista formal, el país del salario mínimo. Y eso no es lo que queremos. Lo que quisiera es que mucha gente estudiara por encima del salario mínimo. Pero ese salario mínimo crece muy rápido, crece más rápido que la productividad, pues en el largo plazo va a ser muy difícil que otros salarios ganen esa carrera", advirtió el presidente de Anif, José Ignacio López.

Anif estima que apenas un 10 % de la población se gana exactamente el salario mínimo y que en la última década aumentó la proporción de colombianos que ganan menos de un salario mínimo al mes. Este año, un 78 % de los trabajadores informales gana menos de un salario mínimo.



López pide que se separe la discusión sobre el salario mínimo de la campaña electoral y advierte que incrementos muy por encima de lo técnico impactan negativamente al país.

"Imagínense que esto es una carrera de bicicletas; si el salario mínimo va muy rápido, pues otra gente se va a ir quedando atrás", agregó.

El centro de estudios reconoció que en los últimos meses se ha reducido la informalidad y también el desempleo. Sin embargo, advirtió que una parte de los nuevos empleos formales podrían ser transitorios.

