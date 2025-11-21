Sindicatos abren debate del mínimo mencionado deuda de $716 mil millones con trabajadores

716.500 pesos es la cifras que según la CUT es la deuda o la brecha que colombia debe superar con los trabajadores para alcanzar el salario mínimo vital que según la cifra debe estar al rededor de 2.140.000 pesos. De acuerdo con el presidente de la CUT, Fabio Arias, hace falta por lo menos un 50,33% para alcanzar ese mínimo vital para los trabajadores en Colombia.

“La consideración es que este salario vital debería establecerse como el salario mínimo. Por consiguiente, ya para el 2025 tenemos una brecha de 716.500 que corresponde a que el salario le falta un 50, 33% para llegar al salario vital. Esta es parte de la gran deuda social que en el salario mínimo, los gobiernos de liberales y pro empresariales, la adeudan a la clase trabajadora” Afirmó Fabio Arias

Por esta razón, el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que por primera vez en las discusiones y negociaciones del salario mínimo se tendrá en cuenta el informe de la organización internacional del trabajo. Que según este documento el salario mínimo vital de un trabajador en Colombia debe estar alrededor de 3 millones de pesos. Consideración que además también debe estar presente con los informes de productividad del banco de la República y del Dane.

Por su parte, el jefe de la cartera de trabajo también estuvo de acuerdo con las afirmaciones de las centrales obreras en las que Colombia definitivamente tiene una deuda histórica con la clase trabajadora.



“Si usted compara el incremento del salario del 2024 con el salario mínimo vital que nos acaba de presentar la OIT, se dará cuenta lo que aún le quedamos debiendo a los trabajadores, para garantizarles un mínimo vital en condiciones de dignidad.”

Entre tanto, desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que las discusiones o negociaciones del salario mínimo arrancarán el próximo 1 de diciembre y tendrán un plazo máximo o un primer tiempo para presentar un informe de negociación hasta el 15 de diciembre. Sin embargo, el ministro Sanguino aseguró que si no se llega a ningún acuerdo en los primeros 15 días del último mes del año, se extenderá la discusión por lo menos hasta el 30 de diciembre.