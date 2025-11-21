En vivo
Blu Radio  / Economía  /

Sindicatos abren debate del mínimo mencionado deuda de $716 mil millones con trabajadores

Según el ministerio de trabajo, por primera vez se tendrá en cuenta el informe de la OIT para arrancar la discusión de salario mínimo. De acuerdo con el informe, el monto vital del salario está por los 3 millones de pesos.

