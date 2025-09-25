Superfinanciero defiende impuestos a la banca y dice que sería sensato subir Soat a algunas motos

El Superintendente Financiero César Ferrari está defendiendo la propuesta de reforma tributaria del Gobierno nacional que contempla subir el impuesto para bancos, aseguradoras y entidades financieras hasta el 50%.

Las declaraciones del funcionario se dan justo después de que el Congreso aprobara en primer debate un presupuesto que está desfinanciado y va a requerir una reforma tributaria de 16.28 billones de pesos.

“El país tiene un problema fiscal grande que necesita resolverlo. Y es natural que las personas que tienen más ingresos, que dan más utilidades, las empresas que más utilidades, contribuyan más. Yo no digo que esto sea permanente”, aseguró Ferrari a la prensa.

Las declaraciones de Ferrari contrastan con la preocupación de los empresarios del sector financiero que han advertido que los impactos de una decisión en ese sentido no solo se van a sentir en los costos de los servicios financieros, sino en el futuro de largo plazo en el sector.



“Lo que va a hacer es que los inversionistas nacionales e internacionales se vayan para otro país. Y uno tiene estima esta idea en la cabeza de que estamos hablando de los gringos, de los europeos que llegan a Colombia, eso por supuesto. Pero hay inversionistas colombianos que han invertido recientemente en el sector asegurador colombiano, que seguramente con la experticia que tienen, con la infraestructura que han montado prefieren irse para Perú o para Ecuador o para Bolivia o para Chile o para Argentina”, advirtió el presidente de Fasecolda Gustavo Morales.

La reforma tributaria necesita ser aprobada en cuatro debates antes del 31 de diciembre para que se convierta en ley, de lo contrario el gobierno tendrá que recortarla.



¿Hora de subir el Soat?: Gobierno comienza a dar pistas en esa dirección

Una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno Petro en el sector asegurador fue reducir al 50% el costo del Soat para motos de bajo cilindraje y otros vehículos con la esperanza de reducir la evasión.

Dos años de aplicación de la medida no han cambiado el panorama y según Fasecolda la evasión en motos llega a un 58%.

Fasecolda le está pidiendo al Gobierno la revisión técnica de la suficiencia de tarifas, y desde el propio Gobierno comienzan a moverse en esa dirección.

“Una de las razones de esos ingresos fiscales es porque de repente hay unos subsidios para determinados sujetos, en este caso las motocicletas. Lo sensato sería en todo caso propiciar un aumento del Soat para algunas, y no digo la totalidad, sino una parte para que contribuyan también a la sociedad del país”, dijo Ferrari.

La decisión final depende del presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, quienes deberían anunciarla antes de que termine el año.