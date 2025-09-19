Sector de juegos de azar en Colombia alerta de crisis generada por carga tributaria

El sector de juegos de suerte y azar en Colombia atraviesa una de sus crisis más delicadas, a raíz del cobro del 19% de IVA aplicado a los depósitos que realizan los usuarios, medida que -según los empresarios- está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la industria, el empleo y los recursos que se transfieren a la salud de los colombianos.

Así lo advirtió Evert Montero, presidente de Fecoljuegos y de la Federación Internacional de Juegos de Suerte y Azar, desde Bucaramanga, quien señaló que el impacto económico ya se refleja en una caída significativa de los ingresos.

“Antes de esta medida generábamos cerca de 40.000 millones de pesos mensuales para la salud, pero con el impuesto del 19% la cifra cayó a 28.000 millones, lo que representa una reducción del 30% en los aportes”, explicó Montero.

Cierre de empresas y empleos en riesgo



Actualmente en Colombia operan 14 casas de apuestas, tres menos que en años anteriores debido a la inviabilidad económica de la actividad. El gremio advierte que el sector online genera alrededor de 130.000 empleos directos, los cuales están en riesgo si el panorama tributario no cambia.

“La situación es insostenible. Hemos logrado mantenernos con refinanciaciones y esfuerzos por retener a los usuarios, pero con estas condiciones se abre la puerta a que la ilegalidad crezca cada vez más fuerte”, recalcó Montero.

Preocupación por apuestas ilegales y políticas

Otro de los puntos críticos es la expansión de plataformas ilegales que, según el dirigente gremial, no solo permiten apuestas deportivas, sino también en escenarios de carácter político.

“Ya hay sitios en los que se puede apostar sobre quién será el próximo presidente de la República. Esto no solo es competencia ilegal para las casas de apuestas autorizadas, sino que abre un riesgo de manipulación política a través de estas plataformas”, advirtió.

Además, alertó que dichas páginas operan con dinero digital, lo que dificulta el control estatal y favorece el fortalecimiento del mercado clandestino.

Llamado al Gobierno Nacional

Desde Fecoljuegos insistieron en que están abiertos al diálogo con el Gobierno para construir una salida conjunta. “Siempre hemos aportado al país de manera juiciosa. Estamos listos para proponer fórmulas que permitan garantizar los ingresos estatales sin poner en jaque a toda una industria legal que genera empleo y recursos para la salud”, subrayó Montero.

El dirigente también señaló que la reforma laboral agrava la situación, pues gran parte de la operación del sector es nocturna y las nuevas cargas impositivas incrementarían aún más los costos.

“Los legales garantizamos condiciones dignas a los trabajadores, pero en el mercado ilegal la explotación laboral es una realidad. Si el Estado no interviene, no solo perderemos empleos, también se fortalecerá una competencia desleal y peligrosa”, concluyó.