SuperTransporte abre la puerta a embargar municipios y empresas por no pagar contribuciones

El Gobierno nacional inició una campaña de cobro de las contribuciones a la Superintendencia de Transporte, que podría incluir embargos a alcaldías en todo el país. Incluso la Policía de Tránsito, la Federación Colombiana de Municipios y la Concesión RUNT están en la mira de la entidad.

En los últimos días, a todas las secretarías y organismos de tránsito del país llegó un requerimiento de la Superintendencia de Transporte para que envíen su información financiera desde 2011. Sin embargo, el objetivo no es solo conocer la situación financiera de estas entidades, sino asegurarse de que hayan pagado la totalidad de la contribución a la Superintendencia de Transporte.

La contribución es un cobro que hace la entidad a sus vigilados, y la lista de estos incluye empresas, entidades públicas y organismos de apoyo al tránsito.

“Nos encontramos con que muchos organismos de tránsito nunca han pagado la contribución. Nos encontramos con que muchas concesiones, sociedades de economía mixta y convenios con los organismos de tránsito nunca han pagado la contribución. Nos encontramos con que autoridades de tránsito, como la Policía Nacional, nunca han pagado la contribución. Nos encontramos con que organismos de apoyo, como la Concesión RUNT, nunca han pagado la contribución. Nos encontramos con que la Federación Colombiana de Municipios, con el SIMIT, que también funge como organismo de apoyo, por lo que está delegado en la norma, nunca ha pagado la contribución”, dijo el superintendente Alfredo Piñeros en diálogo con Blu Radio.



Según Piñeros, apenas 122 de los 249 organismos de tránsito existentes están inscritos en el sistema de vigilancia de la entidad. Mientras hoy hay solo 9.600 empresas en el radar de la Superintendencia, la Dian ha recibido reportes de ingresos de unas 103.000 empresas por actividades relacionadas con el transporte.

El cobro no se quedará solo en cartas: la entidad está dispuesta a utilizar incluso las herramientas del cobro coactivo, lo que incluye sanciones y hasta embargos.

“Hoy el programa o la intención de la Superintendencia es simplemente: mira, organismo de tránsito, ¿no has pagado la contribución desde el año 2011 a la fecha? Ponte al día sin sanciones. ¿No te pones al día? Te sanciono”, aseguró Piñeros.

El superintendente calcula que este año la Superintendencia de Transporte podría recaudar un mínimo de 89.000 millones de pesos, sin contar con su campaña antievasión. Solo para el caso de Fedemunicipios, estima que lo no pagado podría ascender a unos 42.000 millones de pesos.

Este año, la Supertransporte modificó el cálculo de las contribuciones, lo que ha desatado críticas en el sector; sin embargo, para la entidad no hay nada irregular.

“La metodología está estipulada, está reglamentada, pero si no quieren la metodología, pues aplicamos la ley y aplicamos el techo, que es el 0,21 %. No hay ilegalidad en el cobro de la contribución ni en los valores que están establecidos para el cobro de la contribución”, concluyó.