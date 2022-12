Tigo-Une sustentará ante SIC su defensa sobre publicidad de planes ilimitados

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, aseguró que no es cierto que se haya hecho publicidad engañosa en la publicidad sobre planes ilimitados de internet.



“Nosotros hemos sido trasparentes y directos a nuestros usuarios. Usted puede mirar toda la publicidad que nosotros sacamos, claramente lo decíamos, no en la letra pequeña sino en parte de la publicidad, que la velocidad se reducía dependiendo del plan”, aseguró el ejecutivo.



Preguntado sobre el descenso de la velocidad tras el consumo de 15 gigas, Cataldo dijo: “Aquí, por una restricción, según nos dice la SIC del tema de la velocidad no se puede usar esa palabra”.



Luego de la salida al mercado de la campaña de Tigo, que aseguraba ser la primera red ilimitada de Colombia, la SIC ordenó suspender la emisión de las piezas publicitarias pues, en su concepto, se engañaba a los consumidores.



Según el ente de vigilancia, una vez se alcanza un límite en gigabytes predeterminado por la empresa, ya sea de 15 o 30 gigabytes, la velocidad de navegación se reduce a 256 kilobytes por segundo, velocidad calificada como “casi nula o inexistente”.



Según Cataldo, los usuarios están conformes y a satisfacción con la oferta que ofrece Tigo-UNE. Además, aseguró que la SIC no ha expresado que se esté incurriendo en una falsedad.

“A nosotros no nos han cuestionado el producto. Hemos tenido una recepción de parte de los usuarios a los cuales se les aclara perfectamente las condiciones en el producto, así como en la publicidad”, agregó.



“El usuario está feliz, no tiene que preocuparse”, agregó.



Escuche completa la entrevista de Marcelo Cataldo: