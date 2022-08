“Todos debaten por el impuesto a los ultraprocesados, nadie piensa en la cultura”: Daniel Carvalho

La reforma tributaria propuesta por el gobierno Petro y por el Ministerio de Hacienda, generó un debate por varios de los impuestos que se empezarían a instaurar. Entre ellos, a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados, pero varios representantes de la industria cultural levantaron su voz en contra del impuesto que se puede generar en el cine.

Uno de ellos es el representante Daniel Carvalho, quien, en diálogo con El Radar, habló sobre la reforma tributaria y cómo esta puede afectar a la industria del cine.

“En términos generales la reforma tributaria tiene un espíritu que yo considero correcto, tiende cobrarle más a quien gana más. Hay varios artículos que pueden ser peligrosos para la cultura y la creatividad y más para el cine. La reforma tal como está desmonta algunos incentivos que tiene el cine y podría poner en riesgo la producción por parte de productoras extranjeras y también la guanacia de las locales, por lo que hemos hechas otras propuestas con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y la de Cultura, Patricia Ariza”, explicó.

Según Carvalho, se han buscado variables para que la nueva reforme tributaria no toque a este sector.

“Con el ministro de Hacienda no hemos tenido contacto, pero con la ministra de Cultura sí. Ella está consciente de esto y con las quejas. Ella me dice que está permanentemente insistiéndole al ministro Ocampo para que la cultura no sea afectada. Si le ponemos más impuesto a lo que es la cultura puede ser perjudicial”, aseveró.

Para el representante, este impuesto no solo pondría en riesgo la industria extranjera, sino la cinematográfica.

“No solo afecta a la industria extranjera sino a la cinematográfica, no solo es un director, detrás de esa industria hay muchas más personas. Además, esta industria ha recolectado buenos reconocimientos en el país. También, hay impuestos que puede poner en peligro la impresión y distribución de libros, eso puede afectar a escritores”, indicó.

Por último, Daniel Carvalho cuestionó los últimos debates que se han producido por el impuesto a los ultraprocesados y a las bebidas azucaradas, argumentando que la industria de la cultura es igual o más importante.

“Generalmente nos quedamos debatiendo si va a subir el salchichón o a las bebidas azucaradas, pero es importante darle importancia también a esto y, sobre todo, a una industria que ha venido creciendo en el país”, finalizó.

