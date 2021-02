Una gran compensación social sería universidad pública gratuita: Uribe sobre reforma tributaria

El expresidente Álvaro Uribe señaló que es urgente adelantar la reforma tributaria y establecer compensaciones a algunos sectores.

“Una gran compensación social sería la universidad pública gratuita, hasta el estrato 3, con prevalencia de la enseñanza virtual”, fue la propuesta del expresidente.

Pero también habló sobre la creación de algunos impuestos. “Un impuesto a las ventas a todos los bienes y servicios de tarifa del 8%, se devolvería a los sectores más pobres, pero generaría inflación. A diferencia del IVA, la naturaleza del impuesto a las ventas excluye restar lo pagado en la cadena. El IVA, al precio al público de una camisa, permite deducir el IVA que se pagó al comprar el textil, los botones, el hilo, etc. En el impuesto a las ventas no se permite esa resta, entonces se acumularía el 8% pagado al comprar el textil, más la misma tarifa al comprar los botones, el hilo, etc. El impuesto final sería mucho más alto y empujaría una enorme carestía sobre el producto final”, dijo.

También señaló que se debe mantener la tarifa del 19% del IVA a los bienes y servicios que se supone compran los ciudadanos de altos ingresos, pero no especificó cuáles.

“No parece difícil un consenso mayoritario para detener o aplazar beneficios que están en marcha. La tarifa de renta, que ha bajado del 37 al 32, podría aplazar el descenso al 30. El descuento del 100% del ICA, ya efectivo en un 50%, también podría posponer el descuento del otro 50%”, propuso el expresidente. También dijo que seguramente se adelantarán impuestos ambientales y en gravar compras por internet.

“Cálculos de profesores universitarios muestran que debería haber una meta de recaudo de 66 billones contra 44 billones, que fue el recaudo aproximado de 2019”, manifestó Uribe.