“Venezuela no se ha arreglado, pero hay cambios en la dinámica económica”: experto Asdrúbal Oliveros

La expectativa por la posible suspensión de sanciones contra Venezuela, sumado a los cambios en los precios del petróleo plantean un escenario favorable para la economía del vecino país, que quedó patente en el más reciente reporte de la unidad investiga de Barclays que planteó un escenario favorable en 2022. El economista venezolano Asdrúbal Oliveros habló sobre la temática en Mañanas BLU , cuando Colombia está al aire.

“Venezuela no se ha arreglado, pero hay cambios en la dinámica económica en el país. Es una economía que de alguna manera venía en una caída muy pronunciada, desde 2014, que se contrajo casi 80%, lo que no tiene precedentes no solo en la historia venezolana, sino incluso latinoamericana y global”, declaró el experto.

Publicidad

“A partir del año pasado, la economía venezolana dejó de caer. Uno habla de una especie de estancamiento en el foso, una economía que ha dejado de caer. Eso ha permitido que algunos sectores empiecen a tener signos de recuperación, pero obviamente está muy lejos de poder llegar a los niveles previos a esa crisis”, añadió Oliveros.

Según el economista, la tasa de inflación en el vecino país llegó a 400.000%, una cifra difícil de entender como consecuencia de un ciclo hiperinflacional. El especialista aseguró que la creciente dolarización de la economía constituye buena parte de la estabilidad actual.

“Hoy más del 60 % de las transacciones comerciales en Venezuela se pagan con dólares, la mayoría de los depósitos de la banca son dólares y los precios, más del 90 % de los que se ven en las tiendas y anaqueles, son en dólares”, sostuvo.