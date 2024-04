19 de abril de 2024 - El Andén, programa completo

Este viernes, 19 de abril, al El Andén se subió el viceministro de educación Alejandro Álvarez, para hablar de la educación superior en Colombia.

''Estamos contentos, esto es una prioridad para el gobierno. La educación es un derecho. Desde 1996 la ley 115 dice que se necesita una ley estatutaria, que hace más obligatorio el cumplimiento de ese principio, para que la educación haga parte del derecho'', dijo el viceministro de educación Alejandro Álvarez.

Por otro lado, el rector de la universidad Ces, Manuel Acevedo, también se unió al debate, para hablar de la crisis que se presenta en la educación.

''Más que hablar de crisis, el sector tiene que hacerse muchas preguntas. Los asuntos poblacionales deben ser mejorados, cada vez tenemos menos niños que nacen en Colombia. No es la reforma, son muchos temas que se unieron, la educación no debe perder el foco, hay que luchar por los jóvenes. Una combinación de factores externos y propios, es necesario reconocer lo que hemos hecho bien y en qué nos quedamos cortos'', expresó el rector Manuel Acevedo.

Enrique Prieto, docente de la facultad de Jurisprudencia, de la Universidad del Rosario habló sobre el despido del Rector Alejandro Cheyne.

''Alejandro desde el primer día tomó desiciones que doy fe de esto, colegas, profesores, estudiantes y administrativos vimos todo con malos ojos. No lo entendíamos, él fue reelegido para el periodo 2024 - 2026 y empezamos a ver que él hizo despidos injustificados. Se filtró información, de conflicto de intereses, estado financiero; y esto no estaba bien como él lo quería presentar. El rector no tuvo espacio de conversar con nosotros los profesores, la última reunión que tuvimos con él fue en el 2020, por eso explotó esta situación en la universidad'', fueron las palabras del profesor Enrique Prieto.

Maria Fernanda Acosta, líder estudiantil y estudiante de economía de la Universidad Nacional estuvo en La Nube para hablar del paro indefinido que se lleva a cabo.

''Este semestre tuvimos proceso de elección de rector, teníamos un consulta con 10 candidatos, unos terribles, denunciados. Hubo 15mil egresados que participaron en la consulta. Los estudiantes le dijimos al consejo que nos escuchara para que pusieran a un buen rector. Teníamos expectativas, dábamos por hecho que Leopoldo iba a ser el ganador, pero fue una sorpresa que a las 6 de la tarde mandaron un comunicado donde decía que Ismael Peña era el rector. Todas las sedes nos encontramos en paro indefinido, rechazando la elección de Ismael, queremos que Leopoldo sea el elegido'', dijo Maria Fernanda.