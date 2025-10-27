La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la apertura de 738 vacantes laborales entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, dirigidas a ciudadanos que buscan ingresar o reingresar al mercado laboral.

La convocatoria pone el foco en las personas sin formación profesional, con 520 oportunidades diseñadas especialmente para quienes no cuentan con estudios superiores. De estas, 49 son para quienes tienen primaria, 115 para quienes cursaron básica secundaria y 316 para bachilleres, con salarios que oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Alcaldía de Bogotá abrió más de 700 vacantes de trabajo para bachilleres: así puede postularse Foto: suministrada

También hay espacio para técnicos, tecnólogos y profesionales, cuyas remuneraciones pueden alcanzar hasta 9 SMMLV, dependiendo del perfil y la experiencia requerida. Las ofertas abarcan sectores como servicios, comercio, salud, construcción, industria, tecnología y logística, todos dentro de la capital.

“En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y, aun así, cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad. Nuestro compromiso es que nadie se quede por fuera del empleo formal”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.



Para aquellas personas interesadas en estas ofertas laborales, deben registrarse o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo: http://www.serviciodeempleo.gov.co, donde podrán encontrar toda la información sobre las ofertas disponibles. Asimismo, la entidad menciona que durante esta semana se desarrollarán tres ferias de empleo con un total de 330 vacantes adicionales.

Alcaldía de Bogotá abrió más de 700 vacantes de trabajo para bachilleres: así puede postularse

“La unidad móvil de empleo llegará a la localidad de Bosa con servicios gratuitos de orientación laboral y toda la oferta de vacantes. Estaremos del 27 al 30 de octubre en el centro comercial Gran Plaza Bosa y del 31 de octubre al 1 de noviembre en el CDC Porvenir, atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados hasta el mediodía”, explicó Bibiana Quiroga.

Entre los cargos disponibles destacan docentes en distintas áreas, asesores y ejecutivos comerciales, profesionales en mercadeo, analistas, desarrolladores, auxiliares logísticos y operativos, personal de cocina y hotelería, guardas de seguridad, conductores y especialistas en finanzas, tecnología y educación.