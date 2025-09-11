¿Buscando empleo? La estrategia que ha ayudado a miles de personas en Latinoamérica

Buscar trabajo no es tarea sencilla. Para muchos, este proceso se convierte en un desafío emocional que pone a prueba la paciencia, la resiliencia y la confianza personal. Sin embargo, en medio de esta dificultad, ha surgido una voz que ha transformado la manera en que miles de personas enfrentan este reto: Laura Miranda Grosso, psicóloga especializada en Psicología Organizacional e influencer en LinkedIn, quien ha dedicado más de una década a ayudar a profesionales en Latinoamérica a encontrar el empleo de sus sueños.
Miranda Grosso es fundadora y CEO de Quiero Emplearme YA, plataforma desde la que creó la metodología EMPLEOYA, un sistema que ha capacitado a más de 6.000 personas y que ha sido presentado en más de 100 conferencias en universidades de México y Colombia. Su enfoque busca que los profesionales no solo consigan empleo, sino que lo hagan de manera estratégica, construyendo marcas personales sólidas y alineadas con sus talentos y propósitos.
“Mi misión es descubrir y fortalecer el talento individual”, asegura Laura, quien ha guiado a más de mil personas de forma personalizada, convirtiéndose en una especie de “genio de la lámpara” para quienes buscan acertar en su camino profesional.
Además de su labor en empleabilidad, Laura ha ampliado su impacto a través del taller “Liderazgo con Alto Impacto”, desarrollado junto a Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol, y Daniel Rincón, actor y productor. Esta iniciativa busca empoderar la voz de líderes y directivos, ayudándolos a comunicar sus ideas de forma clara, inspiradora y efectiva dentro de entornos corporativos.
El taller se ha planteado como una experiencia vivencial que combina teoría y práctica, ofreciendo a los participantes herramientas para destacar en su mensaje y convertirse en referentes en su industria. Según Miranda Grosso, el liderazgo no se trata solo de ocupar un cargo, sino de saber transmitir un propósito que inspire a otros.
Laura se ha consolidado como una de las pocas expertas en la región que aborda la empleabilidad de manera integral y afirma que encontrar un buen empleo no es cuestión de suerte, sino de estrategia, autoconocimiento y preparación.