¿Buscando empleo? La estrategia que ha ayudado a miles de personas en Latinoamérica

Buscar trabajo no es tarea sencilla. Para muchos, este proceso se convierte en un desafío emocional que pone a prueba la paciencia, la resiliencia y la confianza personal. Sin embargo, en medio de esta dificultad, ha surgido una voz que ha transformado la manera en que miles de personas enfrentan este reto: Laura Miranda Grosso, psicóloga especializada en Psicología Organizacional e influencer en LinkedIn, quien ha dedicado más de una década a ayudar a profesionales en Latinoamérica a encontrar el empleo de sus sueños.

Miranda Grosso es fundadora y CEO de Quiero Emplearme YA, plataforma desde la que creó la metodología EMPLEOYA, un sistema que ha capacitado a más de 6.000 personas y que ha sido presentado en más de 100 conferencias en universidades de México y Colombia. Su enfoque busca que los profesionales no solo consigan empleo, sino que lo hagan de manera estratégica, construyendo marcas personales sólidas y alineadas con sus talentos y propósitos.

“Mi misión es descubrir y fortalecer el talento individual”, asegura Laura, quien ha guiado a más de mil personas de forma personalizada, convirtiéndose en una especie de “genio de la lámpara” para quienes buscan acertar en su camino profesional.

Jóvenes buscando empleo Foto: referencia, Meta IA

Además de su labor en empleabilidad, Laura ha ampliado su impacto a través del taller “Liderazgo con Alto Impacto”, desarrollado junto a Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol, y Daniel Rincón, actor y productor. Esta iniciativa busca empoderar la voz de líderes y directivos, ayudándolos a comunicar sus ideas de forma clara, inspiradora y efectiva dentro de entornos corporativos.

El taller se ha planteado como una experiencia vivencial que combina teoría y práctica, ofreciendo a los participantes herramientas para destacar en su mensaje y convertirse en referentes en su industria. Según Miranda Grosso, el liderazgo no se trata solo de ocupar un cargo, sino de saber transmitir un propósito que inspire a otros.

Laura se ha consolidado como una de las pocas expertas en la región que aborda la empleabilidad de manera integral y afirma que encontrar un buen empleo no es cuestión de suerte, sino de estrategia, autoconocimiento y preparación.