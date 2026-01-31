En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Empleos  / Hay más de 1.200 vacantes de trabajo en Dinamarca: buscan a personas que hablen español

Hay más de 1.200 vacantes de trabajo en Dinamarca: buscan a personas que hablen español

El mercado laboral del país es muy bueno, pues cuenta con los niveles de desempleo más bajos de Europa. Ahora, varios sectores buscan a personas que hablen español para trabajar en el territorio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad