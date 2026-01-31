Hay más de 1.200 vacantes de trabajo en Dinamarca: buscan a personas que hablen español

Uno de los sueños de muchas personas es poder vivir y trabajar en otro país, pues además de los beneficios economicos al estar ganando dinero en otra modena de una denomicnación mayor a la colombiana, también está la experiencia de conocer otras culturas y hacer una vida social con gente nueva.

Frente a esto, existe una opinión de llevar ese sueño a cabo con los más de 1.200 empleos que ofrece Dinamarca a extranjeros.

De acuerdo con la plataforma de empleo Eures, el mercado laboral del país es muy bueno, pues cuenta con los niveles de desempleo más bajos de Europa. Ahora, varios sectores buscan a personas que hablen español para trabajar en el territorio.

Dinamarca se sitúa en el norte del continente europeo, forma parte de la región Escandinava, especificamente al sur de Noruega y de Suecia. Limita al sur con Alemania y su territorio incluye más de 400 islas rodeadas por el mar del Norte y el Báltico.



Más de 1.200 vacantes de trabajo en Dinamarca

Este país presenta una creciente demanda de profesionales extranjeros en sectores estratégicos, que buscan impulsar la modernización, la digitalización y la transición energética.



Las ofertas laborales se concentran principalmente en las siguientes áreas:

Salud: enfermeros, médicos y personal sanitario, tanto para hospitales como para atención domiciliaria.

Energías renovables: ingenieros y técnicos en áreas como electricidad, mecánica y automatización.

Tecnología: perfiles vinculados al desarrollo de software y procesos de transformación digital.

Otros sectores: logística y construcción, impulsados por la automatización y la modernización de infraestructuras.

Requisitos para aplicar a las ofertas de trabajo en Dinamarca

Uno de los principales requisitos para postularse es el dominio del idioma inglés, indispensable en la mayoría de los puestos. El conocimiento de danés representa una ventaja importante, ya que puede facilitar contratos directos con empleadores.

No obstante, la mayoría de vacantes exigen que el postulante también maneje el idioma español, lo que puede ser un plus, especialmente en áreas de intercambio internacional o de atención a comunidades hispanohablantes.

A estos requisitos se suman las condiciones migratorias, que deben permitir el acceso legal a territorio europeo. Por ejemplo, en el caso de ciudadanos ecuatorianos, es necesario contar con una visa Schengen vigente, además de los permisos de trabajo correspondientes según el puesto.



¿Cómo aplicar a las vacantes de trabajo en Dinamarca?

Aquellos interesados en aplicar a las más de 1.200 ofertas deben seguir este paso a paso: