A esta actriz la confundieron con periodista que humilló obreros y así reaccionó

Hace unos días se hizo viral el video de una periodista en Medellín en el que se ve como agrede y amenaza a un par de obreros en plena vía pública porque uno de los trabajadores le recomendó pasar por el andén y no por la obra para evitar un accidente.

La mujer se llama Isabel Cristina Estrada, nombre que muchos en redes sociales asimilaron con la actriz que lleva los dos nombres y primer apellido igual.

Por la confusión que se generó, la actriz publicó un video en Instagram en el que aclara que ella no es la misma de la grabación.

En el clip, la actriz explicó que su segundo apellido es Cano y el de la otra mujer es Baena.

Isabel hizo la publicación con el fin de que los usuarios dejaran de enviarle mensajes negativos.

“Hola a todos, bueno como saben hay un video que se hizo viral de una homónima mía, que claramente no soy yo. He recibido unos mensajes bastante desagradables, porfa no me confundan, yo soy Isabel Cristina Estrada Cano. Gracias”, precisó.