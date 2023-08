Amparo Grisales elogió a imitadora de Paola Jara y así reaccionó la cantante paisa: “Igualita”

En los últimos años las mujeres se han destacado en la música popular. Paola Jara es una de las destacada intérprete y referente del género. La cantante paisa, que inició su recorrido musical en el año 2006, A lo largo de su carrera, ha lanzado diversos álbumes que han cosechado éxito en el medio artístico colombiano y que la han hecho una de las artistas más queridas.

Paola Jara es reconocida por su poderosa voz y por su capacidad de transmitir sentimiento en cada una de sus canciones, sus letras están siempre relacionadas al amor, la decepción y el despecho, temas que la han llevado a ser merecedora de múltiples premios y nominaciones en la industria musical.

Por su exitosa carrera, por su amor al público y por su espectacular puesta en escena muchas mujeres han querido imitarla y seguir sus pasos; por eso aprovechan el famoso reality de Yo Me Llamo para darse a conocer-

Paola Jara // Foto: Instagram @paolajarapj

Precisamente en los recientes capítulos apareció una imitadora de Paola Jara, atrayendo la atención tanto de jurados como espectadores por su asombroso parecido físico y su tono vocal.

La imitadora interpretó la reconocida canción ‘Murió el amor’, uno de los temas más exitosas de la esposa de Jessi Uribe y aunque la doble de la cantante paisa logró captar la atención de los jueces por su apariencia, su capacidad vocal no consiguió convencerlos del todo, ya que los jueces señalaron que le faltó fuerza en su interpretación y, en varias ocasiones, tuvo problemas de afinación.

“Para mí, físicamente, eres Paola, eres igualita, el peinado y todo, hay madera”, indicó Amparo Grisales.

La jurado también señaló que en la academia de 'Yo Me Llamo', la imitadora podría trabajar en ciertos aspectos vocales que necesitaban ajustes, pero destacó que tenía talento para continuar y, por lo tanto, le brindó su voto de confianza para seguir en la competencia.

Por su parte, Pipe Bueno, quien es amigo de Paola Jara, le mencionó a representarla de manera sobresaliente.

Carisma tienes, el físico y el parecido está súper chévere, el color si lo tienes ¿sabes?, estas cosas te pueden ayudar mucho a sonar como Paola Jara, pero pilas, ella es muy buena amiga mía, una gran cantante, tienes una gran responsabilidad porque ella tiene un talento vocal excepcional y como yo soy su amigo, no me puedes hacer quedar mal... Estás afinando el coro que es más agudo que la entrada... A prepararse mejor, yo te voy a dar una segunda oportunidad, si te llamas Paola Jara”, señaló Bueno.

Imitadora de Paola Jara en Yo Me Llamo. Foto: Tomada de TikTok @yomellamo.colombia

La reacción de Paola Jara ante la presentación de su imitadora en 'Yo Me Llamo' no se hizo esperar. El video de la imitación se volvió viral en las redes sociales y atrajo la atención de la misma Paola Jara, quien no pudo contener su emoción al ver a su semejante. A través de su cuenta oficial de TikTok, Paola Jara compartió su sorpresa mediante expresiones faciales, lo que suscitó el interés y la emoción de sus seguidores.

“¿Ustedes qué dicen? ¿Se llama o no se llama? Gracias a quienes se presentan y me presentan”, publicó Jara en la descripción de su post.

Los comentarios de los usuarios en las redes sociales inundaron la publicación de la cantante original en TikTok y señalaron el notable parecido entre ambas. Además, aseguraron que se arecen tanto que son como hermanas.

