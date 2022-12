Amparo Grisales enfureció con imitador de ‘Ricardo Arjona’ por “grosero”

Amparo Grisales enfureció en la noche de este miércoles con el imitador de ‘Ricardo Arjona’ en Yo Me Llamo por no lucir el pelo largo como siempre se lo han pedido los jurados del programa.

“No te dejaste reacomodar el pelo, no dejaste a que llegaran al momento de arreglártelo como debe ser. En este tema todas las versiones de él es cuando más pelo tiene. Este es Yo Me Llamo Colombia y quiero que lo sepas muy bien”, le dijo inicialmente Grisales al participante.

La molestia de la jurado empezó cuando el programa emitió unas imágenes que mostraban a ‘Ricardo Arjona’ inconforme con la peluca que le estaba sugiriendo los profesores de la escuela.

“Profe yo no voy a salir con esto, me parece que es burlarnos de Ricardo Arjona. Yo vivo de esto y no me voy a poner esto y si me echan porque no me pongo los pelos pues me voy orgulloso y digno de haber participado”, le contestó el participante a Camilo Cifuentes, profesor de Yo Me Llamo.

Ante las imágenes, Amparo no se guardó nada y calificó a ‘Ricardo Arjona’ de “grosero”.

“Fuiste grosero, fuiste altanero. Me parece que no es la manera que te burles y trates así a tus compañeros con esa arrogancia que los trataste (…) no es solamente la voz porque sería un programa de radio”, expresó Amparo.

#YoMeLlamo | Amparo Grisales no iba a dejar pasar la actitud de Ricardo Arjona y, en efecto, ‘le pone los puntos sobre las íes’. 😠



📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/AeRvYcREPm — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 9, 2020