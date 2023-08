Amparo Grisales se “enfureció” y no bajó de atrevido a presentador de Día a Día en pleno en vivo

Una de las referentes de la televisión colombiana es sin lugar a duda Amparo Grisales , la manizaleña que desde hace años puso su nombre con letras doradas en la pantalla chica y hasta incursionó en el canto, es una de las actrices referente en Colombia.

Desde muy joven, Amparo Grisales se consolidó por su talento ante las cámaras y por su personalidad, pues quienes la conocen saben su fuerte carácter.

Precisamente, Grisales, quien es jurado del exitoso reality 'Yo Me Llamo' asistió al programa para hablar de las novedades del concurso, pero tuvo un pequeño roce con un presentador, pues la ‘Diva de los colombianos’ fue invitada a Día a Día para hablar sobre el programa y en medio de la charla, entre risas, le hizo un reclamo a Jhovanoty. "¿Y este qué? Atrevido", le dijo.

El programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día, de este martes 22 de agosto, contó con la presencia de la nacida en Manizales como invitada. La actriz y jurado, durante el programa compartió sus impresiones acerca de los concursantes del programa de imitadores.

Grisales abordó las críticas que enfrenta en su rol como jurado, pues últimamente se ha visto envuelta en bastantes polémicas como es usual en este tipo de formatos y de manera positiva, destacó el trabajo del humorista Jhovanoty.

"Platón dijo que la verdad siempre iba a ser odiada, la verdad duele. Yo me divierto mucho, todo es con mucho humor, muy buena onda, yo nunca he despreciado a nadie. Lo lindo es la espontaneidad, porque no hay ningún libreto, a veces tampoco estamos de acuerdo con el jurado y peleamos", sostuvo Amparo Grisales.

En plena conversación entre la famosa jurado y los presentadores del programa, como Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Jhovanoty, surgió un breve "intercambio" entre la diva y el comediante.

Amparo Grisales

El hecho ocurrió luego de que Jhovanoty imitara algunos de los gestos característicos que Amparo Grisales suele hacer cuando una actuación no cumple con sus expectativas.

"Usted me descalifica muchas veces aquí", dijo Amparo Grisales al comediante, quien enseguida le respondió: "¿Quién dijo?". "Copia mis palabras y todo. Yo le he visto y digo: '¿Y este qué? Atrevido, muy igualado, respete'", agregó la también actriz, en tono jocoso.

